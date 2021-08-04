I produttori stanno integrando nuove tecnologie, tra cui l'Internet of Things (IoT), il cloud computing, l'analytics, l'AI e il machine learning, nelle loro strutture di produzione e in tutte le loro operazioni.

Le fabbriche intelligenti sono dotate di sensori avanzati, software integrato e robotica che raccolgono e analizzano i dati e consentono un processo decisionale migliore. Si crea un valore ancora maggiore quando i dati delle operazioni di produzione vengono combinati con i dati operativi di ERP, supply chain, servizio clienti e altri sistemi aziendali per creare livelli completamente nuovi di visibilità e insight da informazioni precedentemente isolate.

Queste tecnologie digitali portano a una maggiore automazione, manutenzione predittiva, ottimizzazione automatica dei miglioramenti dei processi e, soprattutto, a un nuovo livello di efficienza e reattività verso i clienti prima impossibile.

Uno studio dell'IBM Institute for Business Value ha rilevato che la produzione intelligente può facilitare il miglioramento del rilevamento dei difetti di produzione fino al 50%e il miglioramento dei rendimenti del 20%.

Lo sviluppo di fabbriche intelligenti offre all'industria manifatturiera un'incredibile opportunità per entrare nella quarta rivoluzione industriale. L'analisi di grandi quantità di big data raccolte dai sensori in fabbrica garantisce la visibilità in tempo reale degli asset di produzione e può fornire strumenti per eseguire la manutenzione predittiva al fine di ridurre al minimo i tempi di inattività delle apparecchiature.

L'utilizzo di dispositivi IoT ad alta tecnologia nelle smart factory porta a una maggiore produttività e a una migliore qualità. La sostituzione dei modelli aziendali di ispezione manuale con visual insight basati sull'AI riduce gli errori di produzione e fa risparmiare tempo e denaro. Con un investimento minimo, il personale addetto al controllo qualità può configurare uno smartphone connesso al cloud per monitorare i processi di produzione da qualsiasi luogo. Applicando gli algoritmi di machine learning, i produttori possono individuare gli errori immediatamente, anziché in fasi successive, quando i lavori di riparazione sono più costosi.

I concetti e le tecnologie dell'industria 4.0 possono essere applicati a tutti i tipi di aziende industriali, compresa la produzione discreta e di processo, nonché il settore petrolifero e del gas, l'estrazione mineraria e altri segmenti industriali.

