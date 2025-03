Che cos'è un gemello digitale?

L'idea della tecnologia dei gemelli digitali è stata espressa per la prima volta nel 1991, con la pubblicazione di Mirror Worlds, di David Gelernter. Tuttavia, al dottor Michael Grieves (allora docente all'Università del Michigan) viene attribuito il merito di avere applicato per la prima volta alla produzione il concetto di gemelli digitali (nel 2002) e di avere annunciato formalmente il concetto di software per gemelli digitali. Infine, nel 2010, John Vickers della NASA ha introdotto il nuovo termine “gemello digitale”.

Tuttavia, l'idea di base di utilizzare un gemello digitale come mezzo per studiare un oggetto fisico può essere testimoniata molto prima. In effetti, si può affermare a ragione che la NASA è stata pioniera nell'uso della tecnologia dei gemelli digitali durante le sue missioni di esplorazione spaziale degli anni '60, quando ogni veicolo spaziale in viaggio veniva esattamente replicato in una versione terrestre che veniva utilizzata a scopo di studio e di simulazione dal personale NASA in servizio negli equipaggi di volo.