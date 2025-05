Gli eventi mondiali hanno evidenziato la necessità di rafforzare la resilienza nelle supply chain globali. Man mano che le aziende iniziano a emergere e a riaprire, le sfide quotidiane affrontate dai leader della supply chain e della distribuzione vengono amplificate da enormi interruzioni nella domanda e nell'offerta.

La necessità di agire rapidamente non è mai stata così cruciale. Per rispondere in modo efficace, le aziende hanno bisogno di informazioni in tempo reale e raccomandazioni fruibili per contribuire a mitigare le interruzioni e i rischi.

Il modo migliore per raggiungere questo obiettivo sono le control tower costruite ad hoc, che ottimizzano le funzioni fondamentali della supply chain. Ad esempio, una control tower costruita ad hoc può fornire insight in tempo reale fondamentali per gestire l'inventario in modo più efficace.

Se abilitata dall'AI e dall'apprendimento automatico, una control tower della supply chain offre una visibilità end-to-end su silo di inventario e sistemi eterogenei, dalla disponibilità delle materie prime e dagli ordini dei fornitori fino all'ultimo miglio della consegna al cliente.

Fornisce un inventario accurato, in tempo reale ed effettivo per migliorare il processo decisionale e i risultati. Questo aiuta a prevedere possibili vulnerabilità e interruzioni e a comprendere gli impatti a monte e a valle, consentendo una risposta più rapida.