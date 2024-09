Il modulo IBM Envizi Supply Chain Intelligence acquisisce e aggrega grandi volumi di dati sulle transazioni a livello di prodotto e di fornitore per le emissioni Scope 3 e per il relativo reporting, con particolare attenzione alla Categoria 1 (Beni e servizi acquistati).

I dati transazionali, incluse le spese, vengono integrati direttamente dai sistemi ERP e di contabilità finanziaria. Il motore di calcolo delle emissioni integrato automatizza il calcolo delle emissioni Scope 3 per le singole linee d'ordine, privilegiando i dati PCF specifici del fornitore quando sono disponibili; altrimenti, vengono utilizzati dati medi o fattori di emissione basati sulla spesa. Gli strumenti di analytics forniscono insight per sostenere le attività di riduzione delle emissioni.

Progettato per la scalabilità, il software ESG per la supply chain gestisce set di dati di grandi dimensioni per evolversi di pari passo con le esigenze dell'organizzazione. Semplifica la collaborazione con i fornitori e integra la contabilizzazione avanzata delle emissioni di carbonio all'interno di una suite di software che abbraccia tutte le categorie degli Scope 1, 2 e 3.