Come il settore della gioielleria in generale, Pandora ha scelto di affidarsi a un approccio personale e orientato al cliente anziché all'e-commerce. Il suo sito web era più simile a un catalogo online che a un negozio digitale, ed era piuttosto lento. La tecnologia tradizionale per la gestione degli ordini e dell'inventario era inefficiente e non standardizzata a livello globale. Inoltre, gli agenti del servizio clienti non disponevano di informazioni dettagliate su ordini, inventario e logistica per poter rispondere a domande basilari come "Dov'è il mio ordine?" e "Quando verrà spedito?"

Questi problemi hanno portato il team dirigenziale di Pandora a concentrarsi sul diventare leader nel commercio multicanale. Trasformando digitalmente le vendite online, la gestione degli ordini, l'evasione degli ordini e i resi, il rivenditore avrebbe potuto offrire interazioni digitali personalizzate simili all'esperienza in-store, a seconda del canale scelto dai clienti.

"Oggi i consumatori richiedono prodotti, servizi e interazioni più personalizzati", afferma David Walmsley, Chief Digital & Technology Officer di Pandora. “Il modo in cui traiamo beneficio dalla tecnologia e dai dati per offrire un’esperienza eccezionale ai clienti è fondamentale per noi come marchio globale”.

"Il nostro obiettivo principale è la personalizzazione", aggiunge Anil Uttamchandani, Director of Engineering di Pandora. "È la capacità di rispettare l'individualità dei clienti e di offrire loro un'esperienza personalizzata attraverso i diversi canali, sia online che nei negozi".