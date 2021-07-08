Cos'è la blockchain?

La blockchain è un registro digitale condiviso e immutabile, che consente la registrazione delle transazioni e il tracciamento degli asset all'interno di una rete aziendale e fornisce una singola fonte affidabile.
La blockchain funziona come un database distribuito decentralizzato, con dati archiviati su più computer, rendendolo resistente alle manomissioni. Le transazioni vengono convalidate attraverso un meccanismo di consenso, che garantisce l'accordo in tutta la rete.
Nella tecnologia blockchain, ogni transazione è raggruppata in blocchi, che vengono poi collegati tra loro, formando una catena sicura e trasparente. Questa struttura garantisce l'integrità dei dati e fornisce un record a prova di manomissione, rendendo la blockchain ideale per applicazioni come le criptovalute e la gestione della supply chain.
Il vantaggio fondamentale della blockchain risiede nella sua capacità di fornire sicurezza, trasparenza e fiducia senza fare affidamento su intermediari tradizionali, come banche o altre terze parti. Il suo design riduce il rischio di frodi ed errori, rendendolo particolarmente utile nei settori in cui le transazioni sicure sono fondamentali, tra cui finanza e assistenza sanitaria. Inoltre, la blockchain aiuta le aziende a migliorare l'efficienza e ridurre i costi semplificando i processi e migliorando la responsabilità.
La tecnologia blockchain è iniziata con l'introduzione di Bitcoin nel 2008, creata da una figura o gruppo anonimo noto come Satoshi Nakamoto. La tecnologia alla base di Bitcoin è stata progettata come una valuta digitale decentralizzata per consentire transazioni peer-to-peer senza la necessità di un intermediario affidabile come una banca. La blockchain fungeva da registro pubblico, registrava in modo sicuro tutte le transazioni e impediva la doppia spesa, una questione chiave per le valute digitali all'epoca.
Con lo sviluppo di piattaforme come Ethereum nel 2015, la blockchain ha iniziato a supportare contratti intelligenti, vale a dire contratti digitali memorizzati su una blockchain che vengono eseguiti automaticamente quando vengono soddisfatti predeterminati termini e condizioni.
Questo sviluppo ha ampliato le applicazioni reali della blockchain, estendendosi ad aree come i beni immobili, la finanza, la supply chain management, l'assistenza sanitaria e persino i sistemi di voto. Nel tempo, la blockchain è cresciuta ben oltre le sue radici nelle criptovalute, diventando un elemento chiave nella finanza decentralizzata (DeFi) e nei token non fungibili (NFT).
Oggi, la blockchain continua ad evolversi, con continui progressi volti a migliorare la scalabilità, la privacy e la sua integrazione con tecnologie emergenti come l'intelligenza artificiale (AI) e l'Internet of Things (IoT).
Secondo un rapporto di Statista, si prevede che la tecnologia blockchain crescerà di quasi mille miliardi di dollari USA entro il 2032, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 56,1% dal 2021.1
La tecnologia blockchain offre vari vantaggi che trasformano le operazioni aziendali, migliorando la fiducia, la sicurezza, la tracciabilità e l'efficienza in diversi settori.
Ecco alcuni dei principali vantaggi della blockchain:
La tecnologia blockchain crea una rete sicura, riservata ai soli membri, garantendo un accesso ai dati accurato e tempestivo. I record riservati vengono condivisi solo con i membri autorizzati della rete, favorendo la fiducia e creando visibilità end-to-end in tutto il sistema.
È necessario il consenso tra i membri della rete per convalidare l'accuratezza dei dati e tutte le transazioni convalidate sono immutabili e registrate in modo permanente. Questa funzionalità garantisce che nessuna transazione possa essere eliminata, nemmeno da un amministratore di sistema.
La blockchain offre una tracciabilità immediata con una traccia di controllo trasparente del percorso di un asset. Nei settori che danno priorità alla sostenibilità, consente la condivisione diretta dei dati di provenienza, verificando le pratiche etiche. Può anche rivelare inefficienze nella supply chain, come ritardi, favorendo una maggiore responsabilità.
Con un registro distribuito condiviso tra i membri della rete, viene eliminata la necessità di riconciliazioni dei record che richiedono molto tempo. I contratti intelligenti, memorizzati sulla blockchain, possono automatizzare i processi e velocizzare le transazioni.
I contratti intelligenti facilitano la perfetta automazione delle transazioni, migliorando l'efficienza e accelerando i processi in tempo reale. Quando vengono soddisfatte le condizioni predefinite, attivano automaticamente la fase successiva, riducendo la necessità di interventi manuali.
La blockchain contiene diverse caratteristiche principali che migliorano la sicurezza, la trasparenza e l'efficienza nelle transazioni e nella gestione dei dati:
Tutti i partecipanti alla rete hanno accesso al libro mastro distribuito e alla sua immutabile registrazione delle transazioni. Questo libro mastro condiviso registra le transazioni una sola volta, eliminando la duplicazione degli sforzi tipica delle reti aziendali tradizionali.
Nessun partecipante può modificare o manomettere una transazione dopo che è stata registrata sul libro mastro condiviso. Se il record di una transazione include un errore, è necessario aggiungere una nuova transazione per annullarlo, mentre entrambe le transazioni sono visibili.
I contratti intelligenti sono accordi eseguibili in automatico memorizzati sulla blockchain, in cui i termini sono scritti in codice ed eseguiti automaticamente quando vengono soddisfatte le condizioni predefinite. Possono essere utilizzati per vari scopi, come il trasferimento di obbligazioni societarie o l'attivazione di pagamenti di assicurazioni di viaggio. Automatizzando questi processi, i contratti intelligenti velocizzano le transazioni, riducono la necessità di intermediari e garantiscono trasparenza e sicurezza.
La crittografia a chiave pubblica è un metodo utilizzato per proteggere transazioni e dati sulla blockchain sfruttando due chiavi crittografiche: una chiave pubblica e una chiave privata. La chiave pubblica serve da indirizzo per ricevere criptovalute o dati, mentre la chiave privata è una chiave riservata che garantisce il controllo sugli asset digitali associati. Il titolare della chiave privata può autorizzare le transazioni, fornire sicurezza e verificare la proprietà, mentre la chiave pubblica consente ad altri di inviare fondi o dati all'indirizzo corretto.
La tecnologia blockchain registra le transazioni in modo sicuro collegando tra loro i blocchi di dati. Ogni blocco contiene dettagli importanti sui movimenti degli asset e garantisce l'integrità dell'intero processo. Ecco come funziona.
Ogni transazione viene registrata come un "blocco" di dati sulla blockchain. Questi blocchi acquisiscono dettagli chiave sulla circolazione degli asset, siano essi tangibili (come un prodotto) o intangibili (come la proprietà intellettuale). I dati all'interno di ogni blocco includono informazioni critiche, come chi, cosa, quando, dove, l'importo della transazione e condizioni specifiche come la temperatura di una spedizione di cibo.
Inoltre, ogni blocco contiene un timestamp, che registra il momento esatto in cui la transazione viene aggiunta alla blockchain. Questo timestamp garantisce l'ordine cronologico delle transazioni e aggiunge un ulteriore livello di verificabilità ai dati, impedendo qualsiasi modifica retrospettiva delle informazioni registrate.
Ogni blocco è collegato al blocco precedente e a quello successivo, creando una catena sicura di dati. Questa catena avviene attraverso hash crittografici, identificatori univoci per ogni blocco. L'hash di un blocco include i dati del blocco precedente, garantendo la sequenza e la tempistica esatte di ogni transazione. L'hash crittografico rende quasi impossibile modificare qualsiasi blocco senza modificare tutti i blocchi successivi, garantendo l'integrità dell'intero processo.
I blocchi sono raggruppati in una catena irreversibile nota come blockchain. Ogni nuovo blocco rafforza la sicurezza e la convalida del precedente, rafforzando l'intera catena. Questa architettura basata su Bitcoin è ciò che rende i sistemi decentralizzati così sicuri e affidabili.
I nodi della rete blockchain convalidano e mantengono la blockchain confermando la validità di ogni transazione tramite algoritmi di consenso, assicurando che il sistema rimanga sicuro e immutabile. Proof of Work (PoW) e proof of Stake (PoS) sono alcuni degli algoritmi di consenso più comunemente usati nelle reti blockchain, ognuno dei quali aiuta a proteggere il sistema e a convalidare le transazioni.
Con ogni nuovo blocco, la blockchain diventa più sicura, rendendo quasi impossibile modificare le transazioni passate. Questa immutabilità fornisce un registro affidabile e trasparente su cui tutti i membri della rete possono contare, prevenendo le frodi e garantendo che tutti i registri delle transazioni siano accurati e immutabili.
Esistono diversi modi per creare una rete blockchain. Possono essere pubbliche, private, autorizzate o di consorzio:
I protocolli di blockchain sono l'insieme di regole che regolano il modo in cui i dati vengono registrati, condivisi e protetti all'interno di una rete blockchain. Questi protocolli gettano le basi per il funzionamento della rete. Tuttavia, per utilizzarli al meglio, gli sviluppatori hanno bisogno di una piattaforma che fornisca l'ambiente e gli strumenti per creare, implementare e interagire con applicazioni decentralizzate (dApp).
Pertanto, le piattaforme blockchain, si basano su questi protocolli e offrono l'infrastruttura e i servizi necessari per creare ed eseguire app all'interno dell'ecosistema blockchain. Mentre i protocolli definiscono le funzionalità di base, le piattaforme estendono queste funzionalità consentendo lo sviluppo di soluzioni pratiche.
I protocolli e le piattaforme blockchain spesso si sovrappongono, poiché le piattaforme di solito si basano su protocolli specifici per funzionare.
Ecco una serie di protocolli e piattaforme blockchain comuni:
Hyperledger Fabric, un progetto open source della Linux Foundation, è il framework blockchain modulare ed è diventato lo standard non ufficiale per le piattaforme blockchain aziendali come la piattaforma IBM® Blockchain Platform. Nata come base per lo sviluppo di applicazioni di livello aziendale e strategie di settore, l'architettura aperta e modulare di Hyperledger Fabric utilizza componenti plug-and-play per adattarsi a un'ampia gamma di casi d'uso aziendali.
Ethereum è una piattaforma blockchain decentralizzata e open source che consente agli sviluppatori di creare e implementare contratti intelligenti e applicazioni decentralizzate. Ethereum Enterprise è progettata specificamente per le applicazioni blockchain aziendali.
Corda è una piattaforma di registro distribuito progettata per le aziende, che consente transazioni sicure e private su reti autorizzate. Consente alle organizzazioni di condividere dati ed effettuare accordi solo con le parti interessate, rendendolo ideale per settori come la finanza, l'assistenza sanitaria e la gestione della supply chain. Corda dà priorità alla privacy, alla scalabilità e alla conformità normativa.
Quorum è una piattaforma blockchain open source basata su Ethereum, progettata per l'uso aziendale. Fornisce un'elevata privacy e scalabilità, consentendo alle aziende di eseguire contratti intelligenti e condurre transazioni in modo sicuro all'interno di una rete privata. Quorum supporta caratteristiche come la privacy delle transazioni e meccanismi di consenso più rapidi, il che lo rende ideale per gli istituti finanziari in cui la riservatezza e la conformità normativa sono fondamentali.
Quando si crea un'applicazione blockchain aziendale, è importante disporre di una strategia di sicurezza completa che utilizzi framework di cybersecurity, servizi di garanzia e best practice per ridurre i rischi di attacchi e frodi. Questa strategia dovrebbe comprendere aree chiave come la gestione delle identità e degli accessi (IAM), garantendo che solo gli utenti autorizzati possano accedere ai componenti critici e impiegare tecniche di crittografia avanzate per la protezione dei dati. Inoltre, l'adozione di meccanismi di consenso efficaci e resistenti agli attacchi è fondamentale per mantenere l'integrità della rete.
Altri importanti requisiti di sicurezza sono i seguenti:
Bitcoin è la prima valuta digitale decentralizzata a consentire transazioni peer-to-peer senza un'autorità centrale. Utilizza la tecnologia blockchain come infrastruttura sottostante, agendo come un registro distribuito che registra e verifica tutte le transazioni Bitcoin.
Essendo la criptovaluta più conosciuta, Bitcoin svolge un ruolo centrale nell'ecosistema blockchain, ma fa anche parte di un mercato più ampio e in evoluzione. I prezzi nel settore dei Bitcoin e delle criptovalute sono altamente volatili, con fattori come i progressi tecnologici, il sentiment di mercato, la domanda degli investitori e le modifiche normative che giocano un ruolo significativo.
La combinazione di Blockchain e AI crea nuove opportunità per le aziende di vari settori. Utilizzando il registro generale immutabile e la decentralizzazione della blockchain, l'AI può migliorare la trasparenza e la sicurezza dei dati, affrontando sfide come l'AI spiegabile.
Ad esempio, nella gestione della supply chain, la blockchain garantisce la tracciabilità e l'autenticità dei prodotti, mentre l'AI analizza i dati per prevedere la domanda e ottimizzare la logistica. L'AI aiuta ad automatizzare la valutazione del rischio nei servizi finanziari, mentre la blockchain protegge le transazioni e garantisce la conformità.
Oltre a queste applicazioni, l'integrazione di blockchain e AI sta facendo passi da gigante anche in settori come l'assistenza sanitaria. Gli operatori sanitari utilizzano l'AI per analizzare i dati dei pazienti per trattamenti personalizzati e la blockchain per garantire la privacy e la sicurezza delle cartelle cliniche. Questa convergenza aumenta la fiducia e l'efficienza, oltre a supportare l'automazione dei processi, portando a operazioni aziendali più rapide e affidabili in tutti i settori.
