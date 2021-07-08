Cos'è la blockchain?

La blockchain funziona come un database distribuito decentralizzato, con dati archiviati su più computer, rendendolo resistente alle manomissioni. Le transazioni vengono convalidate attraverso un meccanismo di consenso, che garantisce l'accordo in tutta la rete.

Nella tecnologia blockchain, ogni transazione è raggruppata in blocchi, che vengono poi collegati tra loro, formando una catena sicura e trasparente. Questa struttura garantisce l'integrità dei dati e fornisce un record a prova di manomissione, rendendo la blockchain ideale per applicazioni come le criptovalute e la gestione della supply chain.

Il vantaggio fondamentale della blockchain risiede nella sua capacità di fornire sicurezza, trasparenza e fiducia senza fare affidamento su intermediari tradizionali, come banche o altre terze parti. Il suo design riduce il rischio di frodi ed errori, rendendolo particolarmente utile nei settori in cui le transazioni sicure sono fondamentali, tra cui finanza e assistenza sanitaria. Inoltre, la blockchain aiuta le aziende a migliorare l'efficienza e ridurre i costi semplificando i processi e migliorando la responsabilità.