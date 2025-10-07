Le reti blockchain possono differire nel ruolo di chi può partecipare e chi ha accesso ai dati. Le reti sono in genere etichettate come pubbliche o private, per evidenziare chi è autorizzato a partecipare, e con autorizzazione o senza autorizzazione, per evidenziare come i partecipanti ottengono l'accesso alla rete.

Blockchain pubbliche e private

Le reti blockchain pubbliche in genere consentono a chiunque di aderire e ai partecipanti di rimanere anonimi. Una blockchain pubblica utilizza computer connessi a Internet per convalidare le transazioni e ottenere il consenso. Bitcoin è probabilmente l'esempio più noto di blockchain pubblica e raggiunge il consenso attraverso il "mining di bitcoin". I computer sulla rete bitcoin, o "minatori", cercano di risolvere un problema crittografico complesso per creare proof of work e quindi convalidare la transazione. Al di fuori delle chiavi pubbliche, ci sono pochi controlli di identità e di accesso in questo tipo di rete.

Le blockchain private utilizzano l'identità per confermare l'appartenenza e i privilegi di accesso e in genere consentono l'adesione solo alle organizzazioni note. Insieme, le organizzazioni formano una "rete aziendale" privata e riservata ai soli membri. Una blockchain privata in una rete autorizzata ottiene il consenso attraverso un processo chiamato "approvazione selettiva", in cui utenti noti verificano le transazioni. Solo i membri con accesso e autorizzazioni speciali possono gestire il registro delle transazioni. Questo tipo di rete richiede più identità e controlli di accesso.

Quando si crea un'applicazione blockchain, è fondamentale valutare quale tipo di rete si adatta meglio ai propri obiettivi aziendali. Le reti private e autorizzate possono essere rigidamente controllate e sono da preferire per motivi di conformità e normativi. Tuttavia, le reti pubbliche e senza autorizzazione possono raggiungere una maggiore decentralizzazione e distribuzione.