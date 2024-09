In una supply chain, c'è un magazzino in cui i fornitori immagazzinano i prodotti per il rivenditore — in questo caso, The Home Depot. Quel prodotto verrà quindi spedito ai negozi. Idealmente, i fornitori hanno un'idea di ciò che hanno spedito e il rivenditore ha un'idea di ciò che ha ricevuto. Confidando che sia arrivato il prodotto giusto, il rivenditore rilascia quindi il pagamento al venditore per la merce.

"Dobbiamo avere fiducia che la nostra supply chain riceva tutto in modo appropriato," spiega Brian Quartel, Director of Financial Operations presso The Home Depot. "Dobbiamo avere fiducia che ciò che il venditore ci dice sia accurato. Se tutto ciò non funziona, questo per noi è un problema."

Il problema più grande è che ci sono molti punti ciechi in una supply chain. Se si verifica una contestazione su una transazione lungo la filiera, potrebbero servire addirittura mesi per individuare l'origine del problema, in quanto la comunicazione non avviene in tempo reale. Che si tratti di un errore umano associato a processi manuali o di un problema del sistema, la mancanza della fiducia provoca un danno in termini di tempo e denaro e richiede l'intervento di personale importante da entrambe le parti per risolvere il problema.

"Siamo sempre alla ricerca di un modo migliore per ottimizzare il lavoro. Il mio team è incaricato di pagare i fornitori per la merce che arriva al negozio," afferma Quartel. "Essere in grado di avere visibilità su ciò che dicono di aver spedito rispetto a ciò che diciamo di aver ricevuto in tempo reale ci aiuta a capire meglio dove si trovano i problemi."

Rivolgendosi a IBM per chiedere aiuto, il rivenditore di articoli per la casa ha implementato la tecnologia IBM® Blockchain per migliorare le comunicazioni con i fornitori.

"Le relazioni con i fornitori con The Home Depot sono davvero una delle chiavi della nostra attività," afferma Dave Richa, Senior Director of Financial Operations. "Stanno fornendo l'innovazione di cui abbiamo bisogno per mantenere la promessa fatta ai nostri clienti."