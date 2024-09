Gli istituti finanziari che un tempo competevano in base all'efficienza del back-office oggi competono in base all'esperienza del cliente nel front-office. IBM Financial Services Consulting aiuta i clienti a rispondere anziché reagire a questa inversione del modello di business tradizionale del settore.

La nostra esperienza nella modernizzazione dei sistemi core digitali per il settore bancario ha aiutato i nostri clienti a realizzare miglioramenti del rapporto costi-reddito (C/I) superiori al 14% e risparmi sul costo totale delle operazioni (TCO) in media del 20-30%. La profonda competenza di IBM® Consulting nel settore e nella tecnologia produce risultati critici per sane prestazioni finanziarie, incentrata su tre imperativi fondamentali del cliente: crescita, efficienza e conformità.

Essenziale per questa modernizzazione degli istituti finanziari, il nostro IBM® Payments Center di livello mondiale fornisce soluzioni di pagamento end-to-end per consentire l'agilità, la sicurezza e la scalabilità necessarie in un ecosistema di pagamento in continua crescita e incentrato sui partner.