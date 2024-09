The CEO’s guide to generative AI Cosa devi sapere e fare per avere successo con la tecnologia trasformativa I CEO devono bilanciare rischi e benefici nell'adozione della gen AI. In questa serie, scoprirai come accelerarne l'adozione gestendo al contempo i rischi.

Report ISG Provider Lens™ Quadrant IBM - leader in quattro quadranti della cybersecurity In questo report, ISG ha analizzato il mercato della cybersecurity di 250 fornitori e confrontato i portafogli dei fornitori e i punti di forza dei concorrenti

AI Academy IBM Sblocca la crescita basata sull'AI: esplora l'esperienza formativa di IBM AI Academy Scopri i tre percorsi di AI Academy: elementi essenziali di strategia, elementi di AI aziendale e come utilizzare l'AI al meglio.

IBM Think Circles Navigare tra le supply chain nell'era della Gen AI I Think Circles rappresentano alcune delle menti più brillanti nel campo delle supply chain e questo compendio rivela le loro riflessioni sui problemi più urgenti di oggi.

Digital product alchemy Cinque lezioni dai top performer dei prodotti digitali Scopri come i prodotti digitali possono aumentare la fedeltà dei clienti e amplificare il ROI.

Il "Great Tech Reset" Libera il potenziale della gen AI con l'hybrid by design Scopri come accelerare l'adozione della gen AI con l'hybrid by design. In questa serie, scoprirai come ottimizzare il valore aziendale tramite la tecnologia.

FinOps Un percorso chiaro verso il valore: supera le sfide nel tuo percorso FinOps Indipendentemente da dove ti trovi nel tuo percorso verso il cloud, non è mai tardi per adottare le best practice per rendere più prevedibile il consumo del cloud.

L'impatto dell'AI generativa sulla comunità del design Disruption by design: esperienze in evoluzione nell'era della gen AI Scopri come progettare esperienze con la gen AI, che consente maggiore personalizzazione e automazione.

IBM + AWS Protezione dell'AI generativa In collaborazione con AWS, esploriamo ciò che è importante ora per i leader della cybersecurity per proteggere le soluzioni di AI generativa della loro organizzazione.