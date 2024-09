Per creare davvero un marketplace finanziario mobile al servizio di milioni di clienti, la banca aveva bisogno di un partner con comprovate eccezionali capacità.

“Dopo un'attenta considerazione, abbiamo voluto collaborare con IBM per beneficiare della sua competenza globale e del suo stack tecnologico: abbiamo utilizzato le tecnologie più recenti e migliori appartenenti al tesoro di IBM”, afferma Saxena. “Non possiamo coinvolgere un partner che abbia bisogno di imparare dal nostro progetto e dalle nostre conoscenze”.

Concentrandosi su insight e competenze di persone reali, i team di IBM e SBI hanno riunito un gruppo completo di stakeholder, tra cui partner dei clienti, partner IBM, agenzie e consulenti.

Per andare oltre il settore bancario e servire una vasta gamma di clienti con esigenze intersecanti, la banca ha applicato la metodologia IBM Garage™, agile e orientata all'utente, lavorando a stretto contatto con i progettisti, gli architetti e gli analisti di IBM Garage per collaborare a tutti gli aspetti del progetto. Gli stakeholder hanno partecipato a un workshop IBM Garage Enterprise Design Thinking™ che ha trasformato ogni percorso del cliente in un “viaggio”. Poi la metodologia è passata rapidamente dalla strategia, al design thinking, fino allo sviluppo agile e alla consegna in scala.

“Il primo giorno, si è parlato di ciò che si voleva ottenere", ricorda Saxena. Il giorno successivo, il team ha progettato la soluzione, completando la UI/UX il terzo giorno. Il quarto giorno, il team ha valutato le dipendenze; il quinto, ha presentato la soluzione; il sesto, ha ricevuto l'approvazione; e infine, il settimo giorno, l'ha realizzata. “Quindi, la maggior parte dei Garage, a parte i viaggi complessi, richiedevano solo sette giorni”.

I viaggi IBM Garage hanno acquisito attività bancarie fondamentali come il trasferimento di fondi, il pagamento di bollette o tasse e l'analisi delle spese. I clienti potevano anche pianificare un “prelievo bancomat senza carta”—YONO forniva loro un codice temporaneo da inserire in uno sportello per prelevare contanti senza usare la carta—una soluzione perfetta per dare contanti ai familiari, anche se vivono lontano.

Ma i viaggi riguardavano anche attività di prestito, come la richiesta di un prestito per la casa, l'auto, la scuola o l'agricoltura. Hanno acquisito attività di servizio finanziario come l'acquisto di assicurazioni, fondi comuni di investimento o titoli, e altre attività di gestione di carte di credito e assegni. Hanno anche acquisito attività di marketplace come shopping, filtro prodotti e ricerca di offerte speciali per gli utenti YONO.

Con un'integrazione dei dati così completa, la banca ha reso la sicurezza del nuovo sistema una priorità assoluta. “La sicurezza era la cosa più importante”, dice Saxena. “E poiché stavamo intraprendendo un nuovo percorso di trasformazione basato su un nuovo stack tecnologico, questa era una grande preoccupazione per noi. Voglio essere molto chiaro”.