IBM FileNet Content Manager è una soluzione flessibile e completa per la gestione dei contenuti che fornisce le basi per IBM Cloud Pak for Business Automation. Utilizza l'AI per fornire insight approfonditi a partire dai tuoi contenuti non strutturati. Utilizzalo per creare applicazioni aziendali innovative su qualsiasi cloud e per gestire più efficacemente tutti i tuoi contenuti, da qualsiasi origine.