I formati proprietari legacy, come SWIFT MT, sono già noti e ampiamente utilizzati nel settore, quindi ci vorrà del tempo per abituarsi a ISO 20022. Esiste un'opportunità strategica per consentire alcuni anni di coesistenza tra standard legacy e ISO. Ma è importante fornire agli utenti finali un'interfaccia che mostri i messaggi originali e convertiti in modo chiaro e inequivocabile, fornendo al contempo funzionalità che realizzino il valore dei ricchi campi di messaggio di ISO.

Un'adozione di successo di ISO 20022 dovrebbe soddisfare diversi obiettivi: ridurre la complessità dell'IT, consentire l'agilità, abilitare i partner, integrarsi perfettamente e rispettare i requisiti normativi. Questi obiettivi potrebbero suonare familiari: sono obiettivi comuni alla maggior parte dei sistemi IT FI. Ma assumono un'importanza maggiore quando danno priorità ai sistemi abilitati ISO 20022.

Questo è particolarmente vero per il primo obiettivo, ovvero ridurre la complessità IT. Aggiungere semplicemente uno strato ISO 20022 a un sistema complesso esistente come tattica per colmare il divario immediato può risolvere il problema immediato, ma non affronta l'obiettivo strategico a lungo termine di ridurre la complessità. In effetti, spostandosi verso le architetture e l'elaborazione native ISO 20022, una soluzione tattica può essere usa e getta o addirittura un ostacolo al raggiungimento di tale obiettivo.

Il futuro della messaggistica finanziaria è ancora da definire in relazione alla norma ISO 20022. Ma la pianificazione strategica a lungo termine non può aspettare. Gli istituti che si adattano ora saranno meglio preparati ai cambiamenti futuri.