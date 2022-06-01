Con la migrazione allo standard di messaggistica finanziaria ISO 20022 , il mondo si sta muovendo verso un sistema standardizzato di messaggistica dei pagamenti. ISO 20022, che SWIFT abiliterà per i pagamenti transfrontalieri a partire dall'agosto 2022, porterà notevoli benefici alle istituzioni finanziarie (FI). Ma il viaggio di queste istituzioni verso l'adozione potrebbe rivelarsi piuttosto impegnativo. Per implementare con successo il nuovo standard, le FI avranno bisogno di una soluzione completa per la traduzione tra formati di messaggi legacy e ISO 20022.
Questa transizione offre un’occasione d'oro per migliorare il funzionamento dei pagamenti. In un mondo di pagamenti istantanei e di frodi nei pagamenti digitali in aumento, dobbiamo cogliere questa opportunità per ridurre le frodi, migliorare la conformità e costruire un'infrastruttura di pagamento migliore e più robusta. Idealmente, una soluzione offrirà un'interoperabilità continua tra le diverse reti di pagamento conformi ISO.
Poiché lo standard e la sua adozione continuano ad evolversi, la soluzione deve essere a prova di futuro per le modifiche ISO 20022 man mano che si verificano. Una soluzione nativa ISO semplificherà l'adozione di nuovi requisiti man mano che vengono pubblicati. Le aziende avranno la possibilità di integrare i pagamenti nei loro processi aziendali completi order-to-pay, invece di dover utilizzare processi aziendali separati per fatturare, ricevere un pagamento e infine riconciliarlo. L'integrazione semplifica il processo dall'inizio alla fine.
I messaggi ISO-native possono contenere più dati rispetto agli standard precedenti. Sfruttando questi dati aggiuntivi, gli intermediari finanziari possono raggiungere uno standard più elevato di protezione contro i crimini finanziari, l'AML e le sanzioni. Le aziende possono gestire meglio il rischio di cassa e liquidità attraverso un'applicazione più rapida della cassa, e sia le società che le istituzioni finanziarie possono prevedere i flussi di cassa.
Con un accesso più semplice a set di dati standardizzati, le istituzioni finanziarie possono ottenere analytics di dati più velocemente e utilizzare i dati dei flussi di pagamento per fornire una business intelligence precedentemente non disponibile in altri flussi di pagamento.
Sviluppare un livello di trasformazione abilitato dall'API ISO aiuta le istituzioni finanziarie a creare una strategia aziendale che definisca chiaramente le esperienze e i prodotti differenziati offerti dall'azienda. E con un'attenzione continua alle API ISO, le IF possono connettersi ai loro ecosistemi per offrire esperienze e prodotti differenziati.
Grazie a una soluzione di livello di trasformazione API basata su messaggi ISO 20022, un istituto finanziario può trasformare i messaggi del suo sistema di pagamento legacy in un formato di messaggio specifico ISO 20022 per il sistema a valle. Questo è quasi un prerequisito per molti istituti finanziari per colmare il divario finché non avranno la capacità nativa ISO 20022 nei loro sistemi.
I formati proprietari legacy, come SWIFT MT, sono già noti e ampiamente utilizzati nel settore, quindi ci vorrà del tempo per abituarsi a ISO 20022. Esiste un'opportunità strategica per consentire alcuni anni di coesistenza tra standard legacy e ISO. Ma è importante fornire agli utenti finali un'interfaccia che mostri i messaggi originali e convertiti in modo chiaro e inequivocabile, fornendo al contempo funzionalità che realizzino il valore dei ricchi campi di messaggio di ISO.
Un'adozione di successo di ISO 20022 dovrebbe soddisfare diversi obiettivi: ridurre la complessità dell'IT, consentire l'agilità, abilitare i partner, integrarsi perfettamente e rispettare i requisiti normativi. Questi obiettivi potrebbero suonare familiari: sono obiettivi comuni alla maggior parte dei sistemi IT FI. Ma assumono un'importanza maggiore quando danno priorità ai sistemi abilitati ISO 20022.
Questo è particolarmente vero per il primo obiettivo, ovvero ridurre la complessità IT. Aggiungere semplicemente uno strato ISO 20022 a un sistema complesso esistente come tattica per colmare il divario immediato può risolvere il problema immediato, ma non affronta l'obiettivo strategico a lungo termine di ridurre la complessità. In effetti, spostandosi verso le architetture e l'elaborazione native ISO 20022, una soluzione tattica può essere usa e getta o addirittura un ostacolo al raggiungimento di tale obiettivo.
Il futuro della messaggistica finanziaria è ancora da definire in relazione alla norma ISO 20022. Ma la pianificazione strategica a lungo termine non può aspettare. Gli istituti che si adattano ora saranno meglio preparati ai cambiamenti futuri.
Scopri come un'infrastruttura hybrid cloud può potenziare la tua strategia per l'AI. Apprendi dagli esperti IBM come trasformare la tecnologia esistente in un sistema agile e pensato per l'AI, promuovendo innovazione ed efficienza in tutte le operazioni aziendali.
Esplora come le soluzioni per l'hybrid cloud possono ottimizzare le operazioni aziendali basate sull'AI. Impara dai case study e dalle soluzioni presentate per scoprire come le aziende utilizzano l'hybrid cloud di IBM per ottenere maggiore efficienza, scalabilità e sicurezza.
Scopri le principali differenze tra Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) e Software-as-a-Service (SaaS). Esplora come ciascun modello di cloud fornisce diversi livelli di controllo, scalabilità e gestione per soddisfare le diverse esigenze aziendali.
Scopri i costi nascosti della scalabilità dell'AI generativa e impara dagli esperti come rendere i tuoi investimenti nell'AI più efficienti e d'impatto.
Impara i fondamenti della gestione IT, il motivo per cui è indispensabile nelle organizzazioni moderne e le funzioni principali che assicurano un'operatività fluida ed efficiente tra i diversi sistemi di tecnologie.
IBM Cloud Infrastructure Center è una piattaforma software compatibile con OpenStack per gestire l'infrastruttura di cloud privati su IBM zSystems e IBM LinuxONE.
Scopri i server, lo storage e il software progettati per l'hybrid cloud e la strategia AI della tua azienda.
Trova la soluzione di infrastruttura cloud adatta alle esigenze della tua azienda e scala le risorse on-demand.
Trasforma la sua infrastruttura aziendale con l'hybrid cloud e le soluzioni pensate per l'AI di IBM. Scopri i server, lo storage e i software progettati per proteggere, scalare e modernizzare la tua azienda o ascolta i pareri degli esperti per migliorare la tua strategia di AI generativa.