I pagamenti in tempo reale stanno diventando il tipo di pagamento target per molti sistemi di pagamento. Tuttavia, gli intermediari finanziari potrebbero incontrare ostacoli nell’adottare pagamenti in tempo reale utilizzando le loro infrastrutture esistenti. L'IPC offre funzionalità come l'elaborazione istantanea e meccanismi di pubblicazione che possono essere di supporto.