La blockchain crea una traccia di controllo che documenta la provenienza di un bene ad ogni passo del suo percorso. In settori in cui i consumatori sono preoccupati per questioni ambientali o relative ai diritti umani riguardanti un prodotto - o in un settore con problemi di contraffazioni e frodi - questo aiuta a fornire delle prove. Grazie alla blockchain è possibile condividere i dati sulla provenienza direttamente con i clienti. I dati sulla tracciabilità possono anche rivelare i punti deboli in qualsiasi catena di approvvigionamento - dove le merci potrebbero rimanere su una banchina di carico in attesa di transito.