Uno dei motivi per cui we.trade ha scelto IBM come partner tecnologico è la profonda competenza ed esperienza dell'azienda nel settore dei servizi finanziari. L'azienda è rimasta colpita anche dalla portata globale di IBM, che le consente di implementare progetti complessi in tutto il mondo: un aspetto fondamentale per soddisfare le ambizioni globali di we.trade. La capacità di IBM di sviluppare e supportare tutti gli aspetti della piattaforma, a differenza dei concorrenti, è stato un altro fattore di differenziazione fondamentale.

we.trade collabora a stretto contatto con IBM Blockchain Services per implementare e gestire la piattaforma. Inizialmente il team IBM ha effettuato un'analisi funzionale delle esigenze dell'azienda e ha tenuto una serie di colloqui per ottenere un quadro chiaro degli obiettivi di we.trade per la piattaforma. Il team ha creato una minimum viable network, prima di passare a una piattaforma commerciale in produzione.

Cudden sottolinea che IBM è un partner naturale per questo progetto per diversi motivi. "In primo luogo, hanno un ottimo rapporto con i principali attori del settore bancario", afferma. “Questo è un aspetto fondamentale, perché per attrarre un maggior numero di aziende e portare maggiore liquidità alla piattaforma a lungo termine, abbiamo bisogno che le banche abbiano fiducia nel sistema sottostante. Riteniamo che nel settore dei servizi finanziari non ci sia un partner più affidabile di IBM”.

Cudden continua: “In secondo luogo, siamo stati attratti fin dall'inizio dai punti di forza di IBM Cloud. Data la natura della nostra attività, avevamo bisogno di un ambiente cloud flessibile e scalabile, con elevata disponibilità e una portata realmente globale. IBM Cloud è stata la scelta più ovvia".

Cudden afferma di essere rimasto molto colpito dal modo in cui il team IBM Blockchain Services ha lavorato. "Nonostante alcune altre aziende operanti in questo settore abbiano avviato la propria attività prima di noi, we.trade ha risparmiato 9-12 mesi di tempo lavorando con IBM ed è arrivata sul mercato prima di tutti i concorrenti", afferma. "Questo è stato possibile, in gran parte, grazie alla velocità e alla professionalità di IBM Blockchain Services".

Cudden osserva che è naturale incontrare sfide inaspettate quando si implementa un progetto innovativo come la piattaforma we.trade. "Tuttavia, il team IBM è stato estremamente prezioso perché ha definito le caratteristiche dell'intero progetto", afferma. "Sono stati molto reattivi e agili nell'aiutarci a superare i problemi che si sono presentati".