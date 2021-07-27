Quali sono i vantaggi della blockchain?

La blockchain aziendale utilizza un registro condiviso e immutabile a cui possono accedere solo gli utenti autorizzati. Gli appartenenti alla rete controllano quali informazioni ogni organizzazione o membro può visualizzare e quali azioni può intraprendere. La blockchain viene talvolta definita una rete «affidabile» non tanto perché i partner commerciali non si fidino l'uno dell'altro, ma perché non hanno motivo per non fidarsi.

Questa fiducia si basa sulla maggiore sicurezza, trasparenza e tracciabilità istantanea della blockchain. Oltre alle questioni di fiducia, la blockchain offre ancora più vantaggi aziendali, inclusi i risparmi sui costi derivanti dalla maggiore velocità, efficienza e automazione. Riducendo notevolmente la documentazione e gli errori, la blockchain riduce notevolmente anche i costi generali e delle transazioni, oltre a ridurre o eliminare la verifica delle transazioni da parte di terzi.