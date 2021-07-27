Quali sono i vantaggi della blockchain?

I vantaggi della blockchain sono l'aumento della fiducia, della sicurezza e della trasparenza tra le organizzazioni aderenti, attraverso il miglioramento della tracciabilità dei dati condivisi in una rete aziendale e la riduzione dei costi grazie alle nuove efficienze.
La blockchain aziendale utilizza un registro condiviso e immutabile a cui possono accedere solo gli utenti autorizzati. Gli appartenenti alla rete controllano quali informazioni ogni organizzazione o membro può visualizzare e quali azioni può intraprendere. La blockchain viene talvolta definita una rete «affidabile» non tanto perché i partner commerciali non si fidino l'uno dell'altro, ma perché non hanno motivo per non fidarsi.
Questa fiducia si basa sulla maggiore sicurezza, trasparenza e tracciabilità istantanea della blockchain. Oltre alle questioni di fiducia, la blockchain offre ancora più vantaggi aziendali, inclusi i risparmi sui costi derivanti dalla maggiore velocità, efficienza e automazione. Riducendo notevolmente la documentazione e gli errori, la blockchain riduce notevolmente anche i costi generali e delle transazioni, oltre a ridurre o eliminare la verifica delle transazioni da parte di terzi.
Scopri come i dispositivi di rilevamento di nuova generazione spostano i servizi di gestione degli asset da regimi di manutenzione ordinaria a processi predittivi basati sull'AI.
I tuoi dati sono sensibili e cruciali e la blockchain può cambiare in modo significativo il modo in cui vedi le informazioni critiche. Creando un record inalterabile e crittografato end-to-end, la blockchain aiuta a prevenire le frodi e le attività non autorizzate.
Puoi risolvere i problemi di privacy sulla blockchain rendendo anonimi i dati personali e utilizzando le autorizzazioni per impedire gli accessi. Una rete di computer, anziché un singolo server, memorizza le informazioni, rendendo difficile per gli hacker visualizzare i dati.
Senza blockchain, ogni organizzazione dovrebbe mantenere un database separato. Poiché la blockchain utilizza un registro distribuito, registra le transazioni e i dati in modo identico in più posizioni.
Tutti i partecipanti alla rete con accesso autorizzato visualizzano le stesse informazioni contemporaneamente, garantendo la massima trasparenza. Tutte le transazioni sono registrate in modo immutabile e sono contrassegnate con data e ora. Questa funzionalità consente ai membri di visualizzare l'intera cronologia di una transazione ed elimina virtualmente qualsiasi possibilità di frode.
La blockchain crea un audit trail che documenta la provenienza di un asset in ogni fase del suo percorso. Nei settori in cui i consumatori si preoccupano per le questioni ambientali o relative ai diritti umani legate a un prodotto, oppure in un settore con un'elevata quantità di contraffazioni e frodi, questo audit aiuta a fornire una prova.
Con la blockchain è possibile condividere i dati sulla provenienza direttamente con i clienti. I dati di tracciabilità possono anche evidenziare i punti deboli di qualsiasi catena di approvvigionamento, dove le merci potrebbero trovarsi su una banchina di carico in attesa di transito.
I tradizionali processi cartacei richiedono molto tempo, sono soggetti a errori umani e spesso richiedono la mediazione di terze parti. Semplificando questi processi con la blockchain, è possibile completare le transazioni in modo più rapido ed efficiente.
Puoi archiviare la documentazione sulla blockchain insieme ai dettagli delle transazioni, eliminando la necessità di scambiarsi documenti cartacei. Poiché non è necessario riconciliare più registri, liquidazione e regolamento possono essere molto più rapidi.
Gli "smart contract" possono automatizzare le transazioni, aumentando ulteriormente l'efficienza e velocizzando il processo. Una volta soddisfatte le condizioni predefinite, viene attivato automaticamente il passaggio successivo della transazione o del processo.
I contratti intelligenti riducono l'intervento umano e la dipendenza da terze parti per verificare il rispetto dei termini contrattuali. Nel settore assicurativo, ad esempio, dopo che un cliente ha fornito tutta la documentazione necessaria per presentare un reclamo, il sistema liquida e paga automaticamente il sinistro.
La creazione di fiducia tra i partner commerciali, l'offerta di visibilità end-to-end, lo snellimento dei processi e la rapida risoluzione dei problemi con la blockchain si traducono in supply chain più solide e resilienti e migliori relazioni commerciali. Inoltre, i partecipanti possono intervenire più tempestivamente in caso di interruzioni. Nell'industria alimentare, la blockchain può aiutare a garantire la sicurezza e la freschezza degli alimenti e a ridurre gli sprechi. In caso di contaminazione, può risalire alla fonte del cibo in pochi secondi anziché giorni.
Quando le istituzioni finanziarie sostituiscono i vecchi processi e i documenti cartacei con la blockchain, ottengono diversi benefici. Tra questi vi sono l'eliminazione di attriti e ritardi e l'aumento dell'efficienza operativa in tutto il settore, tra cui commercio globale, finanza commerciale, liquidazione e regolamento, consumer banking, prestiti e altre transazioni.
In un settore colpito dalle violazioni dei dati come quello della sanità, la blockchain può aiutare a migliorare la sicurezza dei dati dei pazienti, semplificando al contempo la condivisione dei record tra fornitori, contribuenti e ricercatori. Il controllo sull'accesso rimane nelle mani del paziente, aumentandone la fiducia.
Via via che i prodotti farmaceutici si muovono lungo la supply chain, il sistema registra ogni azione. L'audit trail che ne risulta consente di rintracciare un articolo dall'origine alla farmacia o al rivenditore, contribuendo a prevenire la contraffazione e consentendo ai produttori di localizzare in pochi secondi un prodotto richiamato.
La blockchain può aiutare i governi a lavorare in modo più intelligente e a innovare più velocemente. Lo scambio sicuro di dati tra cittadini ed enti governativi può aumentare la fiducia fornendo un audit trail immutabile per la conformità normativa, la gestione dei contratti, la gestione delle identità e i servizi ai cittadini.
Le compagnie assicurative utilizzano blockchain e contratti intelligenti per automatizzare i processi manuali e cartacei, come la sottoscrizione e la liquidazione dei sinistri, aumentare la velocità e l'efficienza e ridurre i costi. Gli scambi di dati più veloci e verificabili della blockchain aiutano a ridurre le frodi e gli abusi.
Utilizza la pluripremiata piattaforma IBM Blockchain, che offre l'insieme più completo di software, servizi, strumenti e codice di esempio per la blockchain disponibile per eseguire Hyperledger Fabric in una varietà di ambienti cloud.
Collabora con il fornitore leader di servizi blockchain del settore. Con la nostra consulenza, possiamo aiutarti a costruire una rete aziendale scalabile supportata dalla migliore tecnologia.
Crea un ecosistema blockchain utilizzando IBM Blockchain Transparent Supply per condividere i dati con i partner della supply chain per transazioni più efficienti e basate sulla fiducia.
Abbatti le barriere invisibili alla crescita e reinventa il commercio e la finanza commerciale con le nostre competenze nella rete o unisciti a we.trade, la piattaforma leader di settore.
Creare un sistema alimentare più intelligente, sicuro e sostenibile. IBM Food Trust è l'unica rete in grado di mettere in comunicazione i partecipanti dell'intero settore alimentare con un insieme di dati autorizzato, permanente e condiviso.
Accelera la scoperta e l'onboarding dei fornitori con Trust Your Supplier, la rete blockchain creata per trasformare la gestione dei fornitori e ridurre i rischi.
IBM Sterling Supply Chain Intelligence Suite è una soluzione di ottimizzazione e automazione basata su AI. Progettata per le organizzazioni che trovano difficoltà nel rimediare alle perturbazioni nella supply chain attraverso la trasformazione tradizionale, la suite facilita la resilienza e la sostenibilità della rete di approvvigionamento, aumenta l'agilità e velocizza il time-to-value mediante insight attivabili, workflow più smart e automazione intelligente.