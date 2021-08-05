Che cosa sono la blockchain e l'intelligenza artificiale (AI)?

Esplora la soluzione blockchain e AI di IBM Iscriviti agli aggiornamenti sull'esperienza dei clienti e dei dipendenti
Illustrazione con collage di pittogrammi di nuvole, grafico a torta, pittogrammi grafici
Che cosa sono la blockchain e l'AI?

"Blockchain e AI (intelligenza artificiale)" si riferiscono alla convergenza di queste due tecnologie per offrire nuovo valore al business attraverso l'autenticità, l'aumento e l'automazione.

 Cos'è la blockchain?

La blockchain è un registro condiviso e immutabile che fornisce simultaneamente uno scambio immediato, condiviso e trasparente di dati crittografati a più parti mentre queste avviano e completano le transazioni. Una rete blockchain può monitorare gli ordini, i pagamenti, gli account, la produzione e molto altro ancora. Dal momento che i membri autorizzati condividono una visione d'insieme della verità, acquisiscono sicurezza e fiducia nelle proprie transazioni con altre aziende, oltre a nuove efficienze e opportunità.

 Che cos'è l'AI?

L'intelligenza artificiale (AI) utilizza computer, dati e a volte macchine per imitare le funzionalità decisionali e di risoluzione dei problemi della mente umana. L'AI comprende i sottocampi dell'apprendimento automatico e del deep learning, che utilizzano algoritmi di AI addestrati sui dati per fare previsioni o classificazioni. I vantaggi dell'AI includono l'automazione di compiti ripetitivi, il miglioramento del processo decisionale e una migliore esperienza del cliente.
Valori combinati di blockchain e AI

Autenticità
Il registro digitale della Blockchain offre insight sul framework alla base dell'AI e sulla provenienza dei dati che utilizza, in risposta alla tematica dell'AI spiegabile. Questi insight aiutano a migliorare la fiducia nell'integrità dei dati e nelle raccomandazioni fornite dall'AI. L'utilizzo della blockchain per memorizzare e distribuire i modelli AI fornisce tracce di verifica e la combinazione di blockchain e AI può migliorare la sicurezza dei dati. 

Ingrandimento
L'AI è in grado di leggere, comprendere e correlare i dati in modo rapido e completo a una velocità incredibile, portando un nuovo livello di intelligenza alle reti aziendali basate su blockchain. Fornendo l'accesso a grandi volumi di dati dall'interno e dall'esterno dell'organizzazione, la blockchain aiuta l'AI a scalare per fornire insight più fruibili, gestire l'utilizzo dei dati e la condivisione dei modelli e creare un'economia dei dati affidabile e trasparente.

Automazione
L'AI, l'automazione e la blockchain possono apportare nuovo valore ai processi aziendali che si estendono a più parti, eliminando l'attrito, aggiungendo velocità e aumentando l'efficienza. Ad esempio, i modelli di AI incorporati nei contratti intelligenti eseguiti su una blockchain possono realizzare le seguenti azioni:

  1. Consigliare il ritiro dei prodotti scaduti.
  2. Eseguire transazioni, come riordini, pagamenti o acquisti di azioni in base a soglie ed eventi impostati.
  3. Risolvere le controversie.
  4. Selezionare il metodo di spedizione più sostenibile.
Casi d'uso per blockchain e AI

In tutti i settori, portare l'AI nella blockchain offre nuove opportunità

 Assistenza sanitaria

L'AI può aiutare a far progredire quasi tutti i campi dell'assistenza sanitaria, mettendo in evidenza gli insight sul trattamento e supportando le esigenze degli utenti nell'identificazione di insight dai dati dei pazienti alla rivelazione dei modelli. Con i dati dei pazienti su blockchain, comprese le cartelle cliniche elettroniche, le organizzazioni possono lavorare insieme per migliorare l'assistenza proteggendo al contempo la privacy dei pazienti.

 Leggi il blog sui dati dei pazienti e sulla blockchain Scienze biologiche

La blockchain e l'AI nel settore farmaceutico possono aggiungere visibilità e tracciabilità alla supply chain dei farmaci aumentando notevolmente il tasso di successo degli studi clinici. La combinazione di un'analisi avanzata dei dati con un framework decentralizzato per gli studi clinici consente l'integrità dei dati, la trasparenza, il monitoraggio dei pazienti, la gestione del consenso e l'automazione della partecipazione agli studi e della raccolta dei dati.

 Leggi il white paper sul settore sanitario e delle scienze biologiche Servizi finanziari

Blockchain e AI stanno trasformando il settore dei servizi finanziari favorendo la fiducia, eliminando i problemi dalle transazioni multipartitiche e accelerando la velocità delle transazioni. Consideriamo il processo di prestito. I richiedenti concedono il consenso per l'accesso ai record personali memorizzati sulla blockchain. La fiducia nei dati e nei processi automatizzati per la valutazione della domanda aiutano a velocizzare le chiusure e migliorare la soddisfazione dei clienti.

 Leggi il blog su fintech e i contratti intelligenti Supply chain

Digitalizzando un processo in gran parte cartaceo, rendendo i dati condivisibili e affidabili e aggiungendo intelligenza e automazione per eseguire le transazioni, l'AI e la blockchain stanno trasformando le supply chain in tutti i settori e creando nuove opportunità. Ad esempio, un produttore può tenere traccia dei dati sulle emissioni di carbonio a livello di prodotto o di parti, aggiungendo precisione e intelligenza alle attività di decarbonizzazione.
Case study
IPwe utilizza l'AI e la blockchain per scoprire e gestire transazioni IP

IPwe ha creato il Global Patent Registry (GPR), la prima piattaforma brevettuale al mondo basata su blockchain per gestire la proprietà intellettuale, aumentando la visibilità e la flessibilità sia per gli acquirenti che per i venditori.
Heifer International e IBM sostengono i coltivatori di caffè e cacao

La tecnologia blockchain di IBM Food Trust e la potente AI della IBM Watson Decision Platform for Agriculture stanno migliorando il processo decisionale a livello di azienda agricola e velocizzando le transazioni.
Inizia ora
Soluzioni blockchain

Unisciti alle reti blockchain che stanno già trasformando i settori, portando fiducia e trasparenza rivoluzionarie a livello di supply chain, commercio globale, pagamenti internazionali, nella nostra filiera alimentare e molto altro ancora.
Servizi IBM® Blockchain

Collabora con il fornitore di servizi blockchain leader del settore. Crea una rete aziendale scalabile sostenuta dalla migliore tecnologia.
Come iniziare a utilizzare IBM Blockchain

Ovunque tu sia nel tuo percorso blockchain, IBM Blockchain può raggiungerti. Unisciti a una rete esistente, costruisci la tua rete, crea insieme a noi o collabora con altri, per trasformare i tuoi obiettivi aziendali in realtà aziendali.
Soluzioni correlate
Servizi e consulenza per l'intelligenza artificiale (AI)

Crea workflow intelligenti che utilizzano AI, dati e analytics per trasformare le aspettative dell'AI in concreti risultati di business.

 Esplora i servizi e la consulenza AI
TradeLens

Trasforma la logistica dei container liberandola dai sistemi di dati legacy, dalla gestione manuale dei documenti e dalla scarsa visibilità.

 Esplora le soluzioni logistiche dei container
Blockchain per i settori

Elimina gli attriti, crea fiducia e sblocca nuovo valore in aziende e settori nuovi con la potenza di IBM Blockchain. Risolviamo insieme le sfide.

 Esplora le soluzioni blockchain per l'industria
Risorse
Medico che esamina una radiografia
I vantaggi dell'AI nel settore sanitario
Scopri come le organizzazioni sanitarie utilizzano le soluzioni AI per orientare le decisioni e migliorare le esperienze con i dati.
Mani di una persona che utilizza il telefono cellulare
Come creare fiducia nell'AI con la tecnologia blockchain
Leggi come la blockchain sta aiutando un cliente IBM a risolvere il problema dell'integrità dei dati nell'intelligenza artificiale.
Vista laterale di un giovane uomo d'affari che utilizza uno smartphone al tavolo in legno di una caffetteria
Scopri le ultime novità sulla blockchain
Scegli i tuoi argomenti tra dozzine di blog, con conversazioni, storie e opinioni preziose da tutta la comunità blockchain.
Fasi successive

I nostri esperti di servizi di consulenza blockchain sono specializzati in NFT, Eeb3, sviluppo software, tecnologia ledger e sviluppo di app. Crea un sistema distribuito e scalabile di livello aziendale utilizzando un framework di progettazione di rete collaudato che favorisce l'agilità operativa e apre nuovi flussi di entrate.

 Esplora i servizi blockchain