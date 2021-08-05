"Blockchain e AI (intelligenza artificiale)" si riferiscono alla convergenza di queste due tecnologie per offrire nuovo valore al business attraverso l'autenticità, l'aumento e l'automazione.
La blockchain è un registro condiviso e immutabile che fornisce simultaneamente uno scambio immediato, condiviso e trasparente di dati crittografati a più parti mentre queste avviano e completano le transazioni. Una rete blockchain può monitorare gli ordini, i pagamenti, gli account, la produzione e molto altro ancora. Dal momento che i membri autorizzati condividono una visione d'insieme della verità, acquisiscono sicurezza e fiducia nelle proprie transazioni con altre aziende, oltre a nuove efficienze e opportunità.
L'intelligenza artificiale (AI) utilizza computer, dati e a volte macchine per imitare le funzionalità decisionali e di risoluzione dei problemi della mente umana. L'AI comprende i sottocampi dell'apprendimento automatico e del deep learning, che utilizzano algoritmi di AI addestrati sui dati per fare previsioni o classificazioni. I vantaggi dell'AI includono l'automazione di compiti ripetitivi, il miglioramento del processo decisionale e una migliore esperienza del cliente.
Autenticità
Il registro digitale della Blockchain offre insight sul framework alla base dell'AI e sulla provenienza dei dati che utilizza, in risposta alla tematica dell'AI spiegabile. Questi insight aiutano a migliorare la fiducia nell'integrità dei dati e nelle raccomandazioni fornite dall'AI. L'utilizzo della blockchain per memorizzare e distribuire i modelli AI fornisce tracce di verifica e la combinazione di blockchain e AI può migliorare la sicurezza dei dati.
Ingrandimento
L'AI è in grado di leggere, comprendere e correlare i dati in modo rapido e completo a una velocità incredibile, portando un nuovo livello di intelligenza alle reti aziendali basate su blockchain. Fornendo l'accesso a grandi volumi di dati dall'interno e dall'esterno dell'organizzazione, la blockchain aiuta l'AI a scalare per fornire insight più fruibili, gestire l'utilizzo dei dati e la condivisione dei modelli e creare un'economia dei dati affidabile e trasparente.
Automazione
L'AI, l'automazione e la blockchain possono apportare nuovo valore ai processi aziendali che si estendono a più parti, eliminando l'attrito, aggiungendo velocità e aumentando l'efficienza. Ad esempio, i modelli di AI incorporati nei contratti intelligenti eseguiti su una blockchain possono realizzare le seguenti azioni:
In tutti i settori, portare l'AI nella blockchain offre nuove opportunità
L'AI può aiutare a far progredire quasi tutti i campi dell'assistenza sanitaria, mettendo in evidenza gli insight sul trattamento e supportando le esigenze degli utenti nell'identificazione di insight dai dati dei pazienti alla rivelazione dei modelli. Con i dati dei pazienti su blockchain, comprese le cartelle cliniche elettroniche, le organizzazioni possono lavorare insieme per migliorare l'assistenza proteggendo al contempo la privacy dei pazienti.
La blockchain e l'AI nel settore farmaceutico possono aggiungere visibilità e tracciabilità alla supply chain dei farmaci aumentando notevolmente il tasso di successo degli studi clinici. La combinazione di un'analisi avanzata dei dati con un framework decentralizzato per gli studi clinici consente l'integrità dei dati, la trasparenza, il monitoraggio dei pazienti, la gestione del consenso e l'automazione della partecipazione agli studi e della raccolta dei dati.
Blockchain e AI stanno trasformando il settore dei servizi finanziari favorendo la fiducia, eliminando i problemi dalle transazioni multipartitiche e accelerando la velocità delle transazioni. Consideriamo il processo di prestito. I richiedenti concedono il consenso per l'accesso ai record personali memorizzati sulla blockchain. La fiducia nei dati e nei processi automatizzati per la valutazione della domanda aiutano a velocizzare le chiusure e migliorare la soddisfazione dei clienti.
Digitalizzando un processo in gran parte cartaceo, rendendo i dati condivisibili e affidabili e aggiungendo intelligenza e automazione per eseguire le transazioni, l'AI e la blockchain stanno trasformando le supply chain in tutti i settori e creando nuove opportunità. Ad esempio, un produttore può tenere traccia dei dati sulle emissioni di carbonio a livello di prodotto o di parti, aggiungendo precisione e intelligenza alle attività di decarbonizzazione.
IPwe ha creato il Global Patent Registry (GPR), la prima piattaforma brevettuale al mondo basata su blockchain per gestire la proprietà intellettuale, aumentando la visibilità e la flessibilità sia per gli acquirenti che per i venditori.
La tecnologia blockchain di IBM Food Trust e la potente AI della IBM Watson Decision Platform for Agriculture stanno migliorando il processo decisionale a livello di azienda agricola e velocizzando le transazioni.
Unisciti alle reti blockchain che stanno già trasformando i settori, portando fiducia e trasparenza rivoluzionarie a livello di supply chain, commercio globale, pagamenti internazionali, nella nostra filiera alimentare e molto altro ancora.
Collabora con il fornitore di servizi blockchain leader del settore. Crea una rete aziendale scalabile sostenuta dalla migliore tecnologia.
Ovunque tu sia nel tuo percorso blockchain, IBM Blockchain può raggiungerti. Unisciti a una rete esistente, costruisci la tua rete, crea insieme a noi o collabora con altri, per trasformare i tuoi obiettivi aziendali in realtà aziendali.
Crea workflow intelligenti che utilizzano AI, dati e analytics per trasformare le aspettative dell'AI in concreti risultati di business.
Trasforma la logistica dei container liberandola dai sistemi di dati legacy, dalla gestione manuale dei documenti e dalla scarsa visibilità.
Elimina gli attriti, crea fiducia e sblocca nuovo valore in aziende e settori nuovi con la potenza di IBM Blockchain. Risolviamo insieme le sfide.
I nostri esperti di servizi di consulenza blockchain sono specializzati in NFT, Eeb3, sviluppo software, tecnologia ledger e sviluppo di app. Crea un sistema distribuito e scalabile di livello aziendale utilizzando un framework di progettazione di rete collaudato che favorisce l'agilità operativa e apre nuovi flussi di entrate.