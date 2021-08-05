Autenticità

Il registro digitale della Blockchain offre insight sul framework alla base dell'AI e sulla provenienza dei dati che utilizza, in risposta alla tematica dell'AI spiegabile. Questi insight aiutano a migliorare la fiducia nell'integrità dei dati e nelle raccomandazioni fornite dall'AI. L'utilizzo della blockchain per memorizzare e distribuire i modelli AI fornisce tracce di verifica e la combinazione di blockchain e AI può migliorare la sicurezza dei dati.

Ingrandimento

L'AI è in grado di leggere, comprendere e correlare i dati in modo rapido e completo a una velocità incredibile, portando un nuovo livello di intelligenza alle reti aziendali basate su blockchain. Fornendo l'accesso a grandi volumi di dati dall'interno e dall'esterno dell'organizzazione, la blockchain aiuta l'AI a scalare per fornire insight più fruibili, gestire l'utilizzo dei dati e la condivisione dei modelli e creare un'economia dei dati affidabile e trasparente.

Automazione

L'AI, l'automazione e la blockchain possono apportare nuovo valore ai processi aziendali che si estendono a più parti, eliminando l'attrito, aggiungendo velocità e aumentando l'efficienza. Ad esempio, i modelli di AI incorporati nei contratti intelligenti eseguiti su una blockchain possono realizzare le seguenti azioni: