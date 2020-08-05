Hai scelto il tuo medico perché il tuo medico ha un debole per la tecnologia, proprio come te. E il tuo medico non delude. Ha un nuovo assistente medico AI altamente qualificato che ha già letto milioni di riviste mediche. Data la sua agenda fitta di impegni, non sarebbe umanamente possibile per il tuo medico restare il passo con tutte le ultime scoperte mediche.
Durante il mio ultimo controllo, mi sono lamentato di un po' di mal di schiena. Il medico, su consiglio dell'AI Doc, mi ha prescritto delle pastiglie di antidolorifico di Big Pharma. L'AI Doc ha anche notato che la mia pressione sanguigna è leggermente aumentata nell'ultimo anno e ha consigliato al mio medico di prescrivermi anche un farmaco di Big Pharma per l'ipertensione.
Ok. A questo punto, inizio a chiedermi chi ha fornito i dati di addestramento per la rete neurale che ha addestrato l'AI Doc. Potrebbe essere stata Big Pharma? Se fossero gli unici fornitori di dati di formazione, sarei scettico sull'obiettività di AI Doc. Come puoi (anzi, perché dovresti) fidarti dei dati di questo o di qualsiasi altro bot senza conoscere la provenienza e l'autenticità dei dati di addestramento?
Ok, se stai pensando che questo esempio sia un po' esagerato, non ti biasimo. Lo è, ma sto cercando di farci riflettere un po' sulla fiducia che mettiamo nei nostri dati. Soprattutto se ci si pensa dal punto di vista dell'AI, dell'IoT e del cloud. Come possiamo fidarci dei nostri dati, dei consigli basati sull'AI, delle letture dei sensori IoT e di altre fonti?
In questo articolo spiego come la Blockchain sia in grado di accelerare l'adozione di tecnologie emergenti tra cui AI, cloud e IoT introducendo l'elemento mancante di fiducia, necessario alle aziende per abbracciare appieno queste tecnologie su larga scala. Dal lato loro, le reti blockchain aziendali trarranno vantaggio dall'integrazione di queste tecnologie nelle moderne piattaforme e applicazioni blockchain. Una soluzione vantaggiosa per tutti.
Blockchain e AI sono nella lista di controllo di quasi tutti i Chief Information Officer in materia di tecnologie che sono destinate a rimodellare i settori. Entrambe le tecnologie offrono immensi benefici, ma entrambe comportano anche delle sfide per quanto riguarda la loro adozione. Vale la pena sottolineare che il clamore che circonda queste tecnologie potrebbe essere senza precedenti, quindi il pensiero di unire questi due ingredienti potrebbe essere visto da alcuni come la preparazione di una versione tecnologica della polvere di fata per l'IT. Allo stesso tempo, esiste un modo logico di pensare a questa fusione, che è allo stesso tempo sensata e pragmatica.
Oggi, l'AI è a tutti gli effetti un processo centralizzato. Un utente finale deve avere estrema fiducia nell'autorità centrale per produrre un risultato aziendale affidabile. Decentralizzando i tre elementi chiave dell'AI, ovvero dati, modelli e analytics, la blockchain può offrire la fiducia e la sicurezza spesso necessarie agli utenti finali per adottare e affidarsi pienamente ai processi aziendali basati sull'AI. Scopriamo come la blockchain è pronta ad arricchire l'AI, conferendo fiducia a dati, modelli e analytics.
Molti dei servizi di tecnologia AI più importanti al mondo sono centralizzati, tra cui Amazon, Apple, Facebook, Google e le società cinesi Alibaba, Baidu e Tencent. Eppure tutti hanno faticato a creare fiducia tra i loro utenti desiderosi, ma più cauti. Come fa un'azienda a garantire ai propri utenti che la sua AI non abbia superato il limite?
Immagina se questi servizi di AI potessero produrre un "report forense", verificato da una terza parte, per dimostrarle, oltre ogni ragionevole dubbio, come e quando le aziende utilizzano i suoi dati una volta acquisiti. Immagina inoltre che i tuoi dati possano essere utilizzati solo se tu dai il permesso.
Un registro blockchain può essere utilizzato come sistema di gestione dei diritti digitali, consentendo che i tuoi dati vengano "concessi in licenza" al fornitore di AI secondo i tuoi termini, condizioni e per la durata che desideri. Il libro mastro fungerà da sistema di gestione degli accessi che memorizza le prove e le autorizzazioni con cui un'azienda può accedere e utilizzare i dati dell'utente.
Considera l'esempio dell'utilizzo della tecnologia blockchain come mezzo per fornire dati affidabili e provenienza di modelli di addestramento per il machine learning. In questo caso, abbiamo creato un sistema fittizio per rispondere alla domanda se un frutto è una mela o un'arancia.
Questo sistema di risposta alle domande che costruiamo è chiamato modello, e questo modello viene creato tramite un processo chiamato addestramento. L'obiettivo dell'addestramento è creare un modello accurato che risponda correttamente alle nostre domande per la maggior parte del tempo. Naturalmente, per addestrare un modello dobbiamo raccogliere dati adatti allo scopo. Per questo esempio, potrebbero essere il colore del frutto (come lunghezza d'onda della luce) e il contenuto di zucchero (in percentuale).
Con la blockchain, puoi tracciare la provenienza dei dati di allenamento e visualizzare un audit trail delle prove che hanno portato alla previsione del motivo per cui un determinato frutto è considerato una mela rispetto a un'arancia. Un'azienda può anche dimostrare di non "aumentare" i propri bilanci etichettando più spesso la frutta come mele, se si tratta del frutto più costoso tra i due.
L'Unione Europea ha adottato una legge che impone che qualsiasi decisione presa da una macchina sia facilmente spiegabile, pena multe che potrebbero costare alle aziende miliardi di dollari. Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell'UE, entrato in vigore nel 2018, include il diritto di ottenere una spiegazione delle decisioni prese dagli algoritmi e il diritto di rinunciare completamente ad alcune decisioni algoritmiche.
Ogni secondo vengono prodotte enormi quantità di dati, più dati di quanti gli esseri umani siano in grado di valutare e utilizzare come base per trarre conclusioni. Tuttavia, le applicazioni di AI sono in grado di valutare grandi set di dati e molte variabili, imparando a conoscere o connettere quelle variabili pertinenti ai suoi compiti e obiettivi. Proprio per questo motivo, l'AI continua ad essere adottata in vari settori e applicazioni e contiamo sempre di più sui loro risultati. È essenziale, tuttavia, che l'accuratezza di qualsiasi decisione presa dall'AI sia comunque verificata dagli esseri umani.
La blockchain aiuta a chiarire la provenienza, la trasparenza, la comprensione e le spiegazioni di tali risultati e decisioni. Se le decisioni e i punti dati associati vengono registrati tramite transazioni su una blockchain, gli attributi intrinseci della blockchain renderanno il loro controllo molto più semplice. La blockchain è una tecnologia chiave che porta fiducia alle transazioni in una rete. Pertanto, integrarla nei processi decisionali dell'AI potrebbe essere l'elemento necessario per raggiungere la trasparenza necessaria per fidarsi pienamente delle decisioni e dei risultati derivati dall'AI.
Più di un miliardo di dispositivi intelligenti e connessi fanno parte dell'IoT già oggi. La prevista proliferazione di altre centinaia di miliardi ci pone sull'orlo di una trasformazione che sta investendo i settori elettronici e molte altre aree.
Con il progresso dell'IoT, i settori sono ora in grado di catturare dati, ottenere insight dai dati e prendere decisioni in base ai dati. Pertanto, c'è molta "fiducia" nelle informazioni ottenute. Ma la verità è: sappiamo davvero da dove provengono questi dati e possiamo prendere decisioni ed effettuare transazioni sulla base di dati che non possiamo convalidare?
Ad esempio, i dati meteorologici provenivano davvero da un sensore nell'Oceano Atlantico o il container di spedizione non ha davvero superato il limite di temperatura concordato? I casi d'uso dell'IoT sono enormi, ma condividono tutti lo stesso problema della fiducia.
L'IoT con blockchain può dare vera fiducia ai dati acquisiti. L'idea di base è dare ai dispositivi, fin dal momento della loro creazione, un'identità che possa essere convalidata e verificata durante tutto il loro ciclo di vita con la blockchain. Esiste un grande potenziale per i sistemi IoT nelle funzionalità della tecnologia blockchain che si basano su protocolli di identità dei dispositivi e sistemi di reputazione. Con un protocollo di identità del dispositivo, ogni dispositivo può avere la propria chiave pubblica blockchain e inviare messaggi di sfida e risposta crittografati ad altri dispositivi, garantendo così che un dispositivo mantenga il controllo della propria identità. Inoltre, un dispositivo con un'identità può sviluppare una reputazione o una cronologia che viene tracciata da una blockchain.
Gli smart contract rappresentano la logica aziendale di una rete blockchain. Quando viene proposta una transazione, questi contratti intelligenti vengono eseguiti autonomamente secondo le linee guida stabilite dalla rete. Nelle reti IoT, gli smart contract possono svolgere un ruolo fondamentale fornendo coordinamento e autorizzazione automatizzati per transazioni e interazioni. L'idea originale alla base dell'IoT era far emergere i dati e ottenere insight fruibili al momento giusto.
Ad esempio, le smart home appartengono al presente e quasi tutto può essere connesso. Anzi, quando qualcosa va storto, con l'IoT questi dispositivi possono persino intervenire, ad esempio ordinando una nuova parte. Abbiamo bisogno di un modo per governare le azioni intraprese da questi dispositivi, e gli smart contract rappresentano un ottimo modo per farlo.
In un esperimento in corso che ho seguito a Brooklyn, New York, una comunità sta utilizzando una blockchain per registrare la produzione di energia solare e consentire l'acquisto di crediti di energia rinnovabile in eccesso. Il dispositivo stesso ha un'identità e si costruisce una reputazione grazie alla cronologia dei registri e degli scambi. Attraverso la blockchain, le persone possono aggregare più facilmente il loro potere d'acquisto, condividere l'onere della manutenzione e sapere che i dispositivi registrino la produzione solare effettiva.
Man mano che l'IoT continua a evolversi e la sua adozione continua a crescere, la capacità di gestire autonomamente i dispositivi e le azioni intraprese dai dispositivi sarà essenziale. La blockchain e gli smart contract sono ben posizionati per integrare tali funzionalità nell'IoT.
La blockchain è il fulcro di tecnologie come IoT, AI e Cloud. Ha i mezzi per apportare l'elemento di fiducia che attualmente manca a queste tecnologie. La fiducia si ottiene attraverso la diversità degli utenti.
A differenza di un database con un solo amministratore, una blockchain consente a un insieme di amministratori diversi di "arbitrare" i dati, in modo tale che nessuno possa modificare o eliminare i dati in modo doloso o accidentale. E una volta che gli amministratori raggiungono il consenso, i dati vengono protetti in blocchi "incatenati" l'uno all'altro, formando un registro a prova di manomissione.
Quando AI, IoT e cloud utilizzano la blockchain per tracciare la provenienza, le prove e le autorizzazioni associate ai dati utilizzati e provenienti da questi sistemi, la fiducia nei dati aumenta radicalmente. Questa fiducia consentirà l'adozione dell'IoT, dell'AI e del cloud senza timore di compromessi, inaugurando una nuova era di applicazione e adozione di queste tecnologie per cambiare in meglio la vita quotidiana.
In data we trust... beh, dopo aver aggiunto un po 'di blockchain.
Hyperledger Fabric è un framework blockchain modulare e open source per lo sviluppo di applicazioni di livello enterprise con strategie di settore.
Governi, aziende e istituzioni utilizzano la blockchain per creare un'infrastruttura sicura e affidabile per l'identità e le credenziali digitali.
Blockchain è una rete affidabile che offre sicurezza, trasparenza e automazione avanzate
Home Depot implementa la tecnologia IBM Blockchain per risolvere le controversie con i fornitori e migliorare l'efficienza della supply chain.
IPwe utilizza IBM Blockchain e l'AI per creare un mercato globale dei brevetti trasparente, con il supporto di IBM per aumentare visibilità e flessibilità.
Crea supply chain resilienti, trasparenti e affidabili con IBM® Blockchain per trasformare le operazioni, semplificare i processi e aumentare la fiducia con soluzioni leader di settore.