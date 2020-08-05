

Hai scelto il tuo medico perché il tuo medico ha un debole per la tecnologia, proprio come te. E il tuo medico non delude. Ha un nuovo assistente medico AI altamente qualificato che ha già letto milioni di riviste mediche. Data la sua agenda fitta di impegni, non sarebbe umanamente possibile per il tuo medico restare il passo con tutte le ultime scoperte mediche.

Durante il mio ultimo controllo, mi sono lamentato di un po' di mal di schiena. Il medico, su consiglio dell'AI Doc, mi ha prescritto delle pastiglie di antidolorifico di Big Pharma. L'AI Doc ha anche notato che la mia pressione sanguigna è leggermente aumentata nell'ultimo anno e ha consigliato al mio medico di prescrivermi anche un farmaco di Big Pharma per l'ipertensione.

Ok. A questo punto, inizio a chiedermi chi ha fornito i dati di addestramento per la rete neurale che ha addestrato l'AI Doc. Potrebbe essere stata Big Pharma? Se fossero gli unici fornitori di dati di formazione, sarei scettico sull'obiettività di AI Doc. Come puoi (anzi, perché dovresti) fidarti dei dati di questo o di qualsiasi altro bot senza conoscere la provenienza e l'autenticità dei dati di addestramento?

Ok, se stai pensando che questo esempio sia un po' esagerato, non ti biasimo. Lo è, ma sto cercando di farci riflettere un po' sulla fiducia che mettiamo nei nostri dati. Soprattutto se ci si pensa dal punto di vista dell'AI, dell'IoT e del cloud. Come possiamo fidarci dei nostri dati, dei consigli basati sull'AI, delle letture dei sensori IoT e di altre fonti?



In questo articolo spiego come la Blockchain sia in grado di accelerare l'adozione di tecnologie emergenti tra cui AI, cloud e IoT introducendo l'elemento mancante di fiducia, necessario alle aziende per abbracciare appieno queste tecnologie su larga scala. Dal lato loro, le reti blockchain aziendali trarranno vantaggio dall'integrazione di queste tecnologie nelle moderne piattaforme e applicazioni blockchain. Una soluzione vantaggiosa per tutti.