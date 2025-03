Che cos'è l'etica dell'AI?

I casi di bias e discriminazioni in numerosi sistemi intelligenti hanno sollevato molte questioni etiche riguardanti l'uso dell’intelligenza artificiale. Come possiamo proteggerci da distorsioni e discriminazioni quando i set di dati di addestramento possono prestarsi a pregiudizi? Anche se, in genere, le aziende hanno buone intenzioni per i loro sforzi di automazione, possono verificarsi conseguenze impreviste nell'integrazione dell'AI nelle pratiche di assunzione. Nel tentativo di automatizzare e semplificare un processo, Amazon ha involontariamente discriminato i potenziali candidati in base al genere per ruoli tecnici aperti, e alla fine l'azienda ha dovuto eliminare il progetto. Man mano che emergono eventi come questi, la Harvard Business Review ha sollevato altre domande puntuali sull'uso dell'AI nelle pratiche di assunzione, ad esempio quali dati dovrebbe poter utilizzare per valutare un candidato per un ruolo.



I bias e le discriminazioni non si limitano alla funzione delle risorse umane: possono essere trovati in una serie di applicazioni, dai software di riconoscimento facciale agli algoritmi dei social media.

Man mano che le aziende sono diventate più consapevoli dei rischi dell'AI, sono anche diventate più attive nella discussione sull'etica e sui valori dell'AI. Ad esempio, lo scorso anno il CEO di IBM Arvind Krishna ha spiegato che IBM ha abbandonato i suoi prodotti di riconoscimento facciale e analisi per uso generale, specificando che: "IBM si oppone fermamente all'uso di qualsiasi tecnologia, compresa quella di riconoscimento facciale offerta da altri fornitori, per la sorveglianza di massa, la profilazione razziale, le violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali, o qualsiasi scopo che non sia coerente con i nostri valori e i nostri principi di fiducia e trasparenza".