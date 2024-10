Cos'è la singolarità tecnologica?

Alan Turing, spesso considerato il padre dell'informatica moderna, ha gettato le basi per il discorso contemporaneo sulla singolarità tecnologica. Il suo fondamentale articolo del 1950, "Computing Machinery and Intelligence", introduce l'idea della capacità di una macchina di esibire un comportamento intelligente equivalente o indistinguibile da quello di un essere umano. Al centro di questo concetto c'è il suo famoso test di Turing, che suggerisce che se una macchina può conversare con un umano senza che l'umano si accorga che sta interagendo con una macchina, potrebbe essere considerata intelligente. Questo concetto ha ispirato una ricerca approfondita sulle funzionalità di AI, potenzialmente avvicinandoci alla realtà di una singolarità.

Stanislaw Ulam, noto per il suo lavoro nella matematica e nelle reazioni termonucleari, ha anche contribuito in modo significativo alle tecnologie informatiche che sono alla base delle discussioni sulla singolarità tecnologica. Sebbene non sia direttamente collegato all'AI, il lavoro di Ulam sugli automi cellulari e sui sistemi iterativi fornisce insight essenziali sui sistemi complessi con capacità di auto-miglioramento al centro delle teorie della singolarità. La sua collaborazione con John von Neumann sugli automi cellulari, sistemi computazionali astratti discreti in grado di simulare vari comportamenti complessi, è fondamentale nel campo della vita artificiale e alimenta le discussioni in corso sulla capacità delle macchine di replicarsi autonomamente e superare l'intelligenza umana.

Il concetto di singolarità tecnologica si è evoluto considerevolmente nel corso degli anni, con radici che risalgono alla metà del XX secolo. A John von Neumann viene attribuito uno dei primi accenni al concetto di singolarità, ipotizzando una "singolarità" in cui il progresso tecnologico sarebbe diventato incomprensibilmente rapido e complesso, determinando una trasformazione che andava oltre la capacità umana di prevederla o comprenderla appieno.

Questa idea è stata ulteriormente resa popolare da figure come Ray Kurzweil, che ha collegato la singolarità all'accelerazione del progresso tecnologico, citando spesso la legge di Moore come esempio. La legge di Moore osserva che il numero di transistor su un microchip raddoppia ogni due anni circa, mentre il costo dei computer si dimezza, suggerendo una rapida crescita della potenza di calcolo che potrebbe portare allo sviluppo di un'intelligenza artificiale superiore a quella umana.

L'assunto alla base dell'argomentazione secondo cui la singolarità si verificherà, è radicato nell'evoluzione tecnologica, che è generalmente irreversibile e tende all'accelerazione. Questa prospettiva è influenzata dal più ampio paradigma evolutivo, che suggerisce che una volta che una nuova e potente capacità emerge, come la cognizione negli esseri umani, alla fine viene utilizzata al massimo delle sue potenzialità.

Kurzweil prevede che una volta che l'AI raggiungerà il punto di essere in grado di migliorarsi da sola, questa crescita diventerà esponenziale. Un'altra voce di spicco in questa discussione, Vernor Vinge, professore di matematica in pensione, informatico e autore di fantascienza, ha ipotizzato che la creazione di un'intelligenza sovrumana rappresenti una sorta di "singolarità" nella storia del pianeta, in quanto segnerebbe un punto oltre il quale le vicende umane, così come sono attualmente intese, potrebbero continuare. Vinge ha affermato che se l'AI avanzata non incontrasse ostacoli insormontabili, porterebbe a una singolarità.

La discussione è spesso incentrata sull'idea che non esistono leggi fisiche che impediscano lo sviluppo di sistemi informatici in grado di superare le capacità umane in tutti i domini di interesse. Ciò include il potenziamento delle capacità dell'AI, che probabilmente includerà la capacità di migliorare ulteriormente il suo design o addirittura di progettare forme di intelligenza completamente nuove.

Roman Yampolskiy ha evidenziato i potenziali rischi associati alla singolarità, in particolare la difficoltà nel controllare o prevedere le azioni delle AI super intelligenti. Queste entità potrebbero non solo operare a velocità che sfidano la comprensione umana, ma potrebbero anche adottare processi decisionali che non sono in linea con i valori o la sicurezza umani.