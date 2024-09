Cos'è la strong AI?

Test di Turing



Alan Turing ha sviluppato il test di Turing nel 1950 e ne ha parlato in un documento dal titolo "Computing Machinery and Intelligence" (PDF, 566 KB, link esterno a IBM). Originariamente noto come Imitation Game, il test valuta se il comportamento di una macchina può essere distinto da quello di un soggetto umano. In questo test, una persona, detta "interrogatore", cerca di identificare una differenza tra l'output generato dal computer e quello generato da un soggetto umano attraverso una serie di domande. Se l'interrogatore non riesce a distinguere in modo affidabile le macchine dai soggetti umani, la macchina supera il test. Tuttavia, se il valutatore può distinguere correttamente le risposte umane, la macchina non può essere classificata come intelligente.

Mentre non esistono linee guida per la valutazione del test di Turing, Turing ha specificato che un valutatore umano avrà solo il 70% di possibilità di prevedere correttamente una conversazione umana rispetto a una generata dal computer dopo 5 minuti. Il test di Turing ha portato all'accettazione generale dell'idea di macchina intelligente.

Tuttavia, il test di Turing originale testa solo una serie di abilità - la produzione di testo o gli scacchi, ad esempio. Una strong AI ha bisogno di eseguire una varietà di compiti ugualmente bene, portando allo sviluppo del test di Turing esteso. Questo test valuta le prestazioni testuali, visive e uditive dell'AI e le confronta con l'output generato da un soggetto umano. Questa versione è usata nella famosa competizione del Premio Loebner, dove un giudice umano indovina se l'output è stato creato da un umano o da un computer.

Chinese Room Argument (CRA)



Il Chinese Room Argument (ossia l'argomento della stanza cinese) fu creato da John Searle nel 1980. Nel suo articolo, discute la definizione di comprensione e pensiero, affermando che i computer non saranno mai in grado di realizzarli. In questo estratto del suo documento, dal sito web di Stanford (link esterno a IBM), riassume bene le sue argomentazioni:

"La computazione è definita in modo puramente formale o sintattico, mentre le menti hanno contenuti mentali o semantici, e non possiamo passare dal sintattico al semantico avendo a disposizione solo le operazioni sintattiche e nient'altro...Un sistema - ad esempio io - non acquisirebbe una comprensione del cinese solo seguendo i passaggi di un programma per computer che ha simulato il comportamento di una persona che parla cinese (p.17)".

Il Chinese Room Argument propone il seguente scenario:

Immagina una persona, che non parla cinese, seduta in una stanza chiusa. Nella stanza, c'è un libro con regole, frasi e istruzioni per la lingua cinese. Un'altra persona, che parla fluentemente il cinese, passa nella stanza delle note scritte in cinese. Con l'aiuto del frasario, la persona all'interno della stanza può selezionare la risposta appropriata e passarla a sua volta alla persona che parla cinese.

Sebbene la persona all'interno della stanza sia stata in grado di fornire la risposta corretta utilizzando un frasario linguistico, ancora non parla o capisce il cinese; si è trattato solo di una simulazione di comprensione attraverso la corrispondenza di domande o affermazioni con risposte appropriate. Searle sostiene che la strong AI richiederebbe una mente reale per avere coscienza o comprensione. Il Chinese Room Argument illustra i difetti del test di Turing, dimostrando delle differenze nelle definizioni di AI.