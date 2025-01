Cosa sono i big data?

I dati tradizionali e i big data differiscono principalmente nei tipi di dati coinvolti, nella quantità di dati gestiti e negli strumenti necessari per analizzarli.

I dati tradizionali consistono principalmente in dati strutturati memorizzati in database relazionali. Questi database organizzano i dati in tabelle chiaramente definite, facilitando l'esecuzione di query tramite strumenti standard come SQL. L'analytics tradizionale dei dati in genere implica metodi statistici ed è adatta per set di dati con formati prevedibili e dimensioni relativamente piccole.

I big data, invece, abbracciano set di dati massicci in vari formati, inclusi dati strutturati, semi-strutturati e non strutturati. Questa complessità richiede approcci analitici avanzati, come machine learning, data mining e visualizzazione dei dati, per estrarre insight significativi. L'enorme volume dei big data richiede anche sistemi di elaborazione distribuiti per gestire i dati in modo efficiente su larga scala.