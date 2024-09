Che cos'è uno schema di database?

Gli schemi utilizzano di solito rappresentazioni visive per comunicare l'architettura del database, diventando la base per la disciplina nella gestione dei dati di un'organizzazione. Questo processo di progettazione dello schema di database è noto anche comedata modeling.

Questi modelli di dati svolgono una serie di ruoli quali utenti di database, amministratori di database e programmatori. Ad esempio, può aiutare gli amministratori di database a gestire i processi di normalizzazione per evitare la duplicazione dei dati. In alternativa, può consentire agli analisti di navigare in queste strutture di dati per condurre report o altre preziose analisi aziendali. Questi diagrammi servono come preziosa documentazione all'interno del sistema di gestione del database (DBMS), garantendo l'allineamento tra i vari stakeholder.