Dati strutturati e dati non strutturati: qual è la differenza?

Poiché i dati non strutturati non hanno un modello di dati predefinito, non sono facilmente elaborati e analizzati tramite strumenti e metodi di dati convenzionali.

Sono meglio gestiti in database non relazionali o NoSQL oppure in data lake, progettati per gestire enormi quantità di dati non elaborati in qualsiasi formato.

Spesso, machine learning, analytics avanzata ed elaborazione del linguaggio naturale (NLP) sono utilizzati per estrarre informazioni preziose dai dati non strutturati.

I casi d'uso includono: