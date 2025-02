Cos'è la pulizia dei dati?

Le organizzazioni con dati puliti e ben gestiti sono meglio attrezzate per prendere decisioni affidabili e basate sui dati, così come per rispondere rapidamente ai cambiamenti del mercato e semplificare le operazioni dei workflow.

La pulizia dei dati è un componente integrante della data science, in quanto rappresenta un primo passo essenziale per la trasformazione dei dati: la pulizia dei dati migliora la qualità dei dati, mentre la trasformazione dei dati converte i dati non elaborati di qualità in un formato utilizzabile per l'analisi.

La trasformazione dei dati consente alle organizzazioni di sbloccare tutto il potenziale dei dati al fine di utilizzare la business intelligence (BI), i data warehouse e l'analytics dei big data. Se i dati di origine non sono puliti, gli output di questi strumenti e tecnologie potrebbero essere inaffidabili o imprecisi, portando a decisioni sbagliate e a inefficienze.

Allo stesso modo, i dati puliti sono alla base del successo dell'AI e del machine learning (ML) in un'organizzazione. Ad esempio, la pulizia dei dati aiuta a garantire che gli algoritmi di apprendimento automatico siano addestrati su set di dati accurati, coerenti e imparziali. Senza questa base di dati puliti, gli algoritmi potrebbero produrre previsioni imprecise, incoerenti o distorte, riducendo l'efficacia e l'affidabilità del processo decisionale.