La gestione dell'inventario richiede visibilità, così come sapere quando ordinare, quanto ordinare e dove conservare le scorte. In genere, le operazioni di evasione degli ordini multicanale si estendono su molti punti dell'intera supply chain. Le aziende necessitano di una visione accurata dell'inventario per garantire l'evasione degli ordini dei clienti, ridurre i tempi di consegna delle spedizioni e ridurre al minimo l'esaurimento delle scorte, le vendite in eccesso e i ribassi.