In quanto ambito di competenza, la data science è molto più ampia nel suo campo di applicazione rispetto al compito di condurre analytics dei dati ed è considerata un percorso di carriera a sé stante. Coloro che lavorano nel campo della data science sono noti come data scientist. Questi professionisti creano modelli statistici, sviluppano algoritmi, addestrano modelli di machine learning e creano framework per:

Prevedere risultati a breve e lungo termine

Risolvere i problemi aziendali

Identificare le opportunità

Supporta la strategia aziendale

Automatizzare attività e processi

Alimentare piattaforme di BI

Nel mondo della tecnologia, le posizioni di data science sono attualmente richieste da molte organizzazioni e settori. Per intraprendere una carriera nella data science, è necessaria una profonda comprensione e una conoscenza approfondita del machine learning e dell'AI. Le tue competenze dovrebbero includere la capacità di scrivere nei linguaggi di programmazione Python, SAS, R e Scala. Dovresti inoltre avere esperienza di lavoro con piattaforme big data come Hadoop o Apache Spark. Inoltre, la data science richiede esperienza nella codifica di SQL database e la capacità di lavorare con dati non strutturati di vario tipo, come video, audio, immagini e testo.

I data scientist in genere eseguono analytics dei dati durante la raccolta, la pulizia e la valutazione dei dati. Analizzando i set di dati, i data scientist possono comprendere meglio il loro potenziale utilizzo in un algoritmo o in un modello di machine learning. I data scientist lavorano anche a stretto contatto con i data engineer, responsabili della creazione delle pipeline di dati che forniscono ai data scientist i dati di cui i loro modelli hanno bisogno, nonché delle pipeline su cui i modelli si basano per l'uso nella produzione su larga scala.