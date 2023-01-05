Strategia di architettura dei dati per la qualità dei dati

La giusta architettura dei dati può aiutare la tua organizzazione a migliorare la qualità dei dati perché fornisce il framework che determina come i dati vengono raccolti, trasportati, memorizzati, protetti, utilizzati e condivisi per casi d'uso di business intelligence e data science.

La prima generazione di architetture dati rappresentata da data warehouse aziendali e piattaforme di business intelligence è stata caratterizzata da migliaia di lavori, tabelle e report ETL che solo un piccolo gruppo di ingegneri dati specializzati comprendeva, con un impatto positivo non pienamente realizzato per l'azienda. La nuova generazione di piattaforme big data e i lavori batch di lunga durata, gestiti da un team centrale di ingegneri dati, hanno spesso portato a data lake inutilizzabili.

Entrambi gli approcci erano tipicamente architetture monolitiche e centralizzate, organizzate attorno a funzioni meccaniche di acquisizione, elaborazione, pulizia, aggregazione e distribuzione dei dati. Ciò ha creato una serie di colli di bottiglia organizzativi e tecnologici che impediscono l'Integrazione e la scalabilità dei dati lungo diverse dimensioni: il cambiamento costante del panorama dei dati, la proliferazione delle fonti di dati e dei consumatori di dati, la diversità di trasformazione e trattamento dei dati richiesta dai caso d'uso e la velocità di risposta al cambiamento.