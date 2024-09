Poiché, quando si parla di dati, i problemi si trovano spesso sotto la superficie, i team di data engineering sanno bene di dover fare molto di più che eseguire le pipeline di dati da un punto all'altro. Tuttavia, dal momento che le consegne di dati contengono migliaia di righe e valori, è comune che ritardi, scarsa qualità e volatilità dei dati stessi vengano trascurati.

Il monitoraggio della qualità dei dati con IBM Databand si collega alle tue pipeline di dati e ai dataset per segnalare problemi come modifiche allo schema, duplicati, valori nulli e aggiornamento dei dati. Consente inoltre di visualizzare i dataset nel tempo, in modo da poter analizzare le tendenze e individuare gli schemi nella qualità dei dati che richiedono un'attenzione immediata.