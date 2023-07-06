Data science e machine learning: che differenza c'è?

Con l'aumento dei dati provenienti dai social media, dai siti di e-commerce, dalle ricerche su Internet, dai sondaggi sui clienti e altrove, è emerso un nuovo campo di studio basato sui big data. Questi vasti set di dati, che continuano ad aumentare, consentono alle organizzazioni di monitorare modelli e comportamenti di acquisto e di fare previsioni.

Poiché i set di dati non sono strutturati, però, può essere complicato e richiedere molto tempo interpretare i dati per il processo decisionale. È qui che entra in gioco la data science.

Il termine data science è stato usato per la prima volta negli anni '60 quando era intercambiabile con l'espressione "scienza dei computer". Il termine "data science" è stato utilizzato per la prima volta come disciplina indipendente nel 2001. Sia la data science che il machine learning sono utilizzati dai data engineer e in quasi tutti i settori.

I campi si sono evoluti in modo tale che per lavorare come analista di dati che visualizza, gestisce e accede ai dati, è necessario conoscere il linguaggio SQL (Structured Query Language) oltre a matematica, statistica, visualizzazione dei dati (per presentare i risultati agli stakeholder) e data mining. È inoltre necessario comprendere le tecniche di pulizia ed elaborazione dei dati. Poiché gli analisti di dati spesso creano modelli di machine learning, anche la programmazione e la conoscenza dell'AI sono preziose.