Via via che le aziende espandono le proprie operazioni, diventa critico avere accesso a metriche e insight da grandi quantità di dati. MongoDB gestisce facilmente la conversione di documenti JSON e JSON-like, come BSON, in oggetti Java, rendendo la lettura e la scrittura dei dati in MongoDB veloci e incredibilmente efficienti durante l'analisi delle informazioni in tempo reale in più ambienti di sviluppo. Ciò si è rivelato vantaggioso per diversi settori di attività, tra cui pubblica amministrazione, servizi finanziari e retail.