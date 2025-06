Cos'è un sistema di gestione dei contenuti (CMS)?

Per capire come funziona un CMS, dobbiamo fare un passo indietro. Se un sito web viene creato manualmente, l'individuo o l'organizzazione deve scrivere il codice o un file HTML statico da zero per ogni pagina web e poi caricare tutto sul server. Ciò richiede tempo ed energie notevoli, oltre ad aggiornamenti periodici che sottraggono risorse preziose a organizzazioni già molto oberate.

Un modo per evitare questo lavoro complesso è utilizzare una piattaforma CMS. Il sistema è già creato sul back-end e sul front-end e tutto ciò che i creator vedono è un'interfaccia intuitiva che consente loro di apportare le modifiche necessarie in modo semplice. Il CMS è progettato per migliorare l'esperienza del cliente dei contenuti web visualizzati online o tramite app.

Anche le application programming interface o API sono una parte importante di un CMS di successo in quanto consentono al sistema di connettersi tra più domini. Le API per app, telefoni o siti web possono aiutare a inserire contenuti dal CMS.