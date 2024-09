IBM Content Manager è una soluzione efficace, flessibile e completa per la gestione dei contenuti aziendali. Grazie a questa soluzione puoi gestire il volume crescente di contenuti aziendali necessari per gestire le tue attività critiche e supportare le decisioni. Offre una base centralizzata, sicura e scalabile per soddisfare tutti i requisiti di gestione dei contenuti e flusso di lavoro per tutti i tipi di contenuto.