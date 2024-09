Il DAM aiuta le organizzazioni di tutto il mondo a mantenere i diritti di accesso, il controllo e l'integrità degli asset digitali per molti scopi. L'implementazione del DAM come soluzione olistica centralizzata collegata alle strategie aziendali e funzionali può consentire un'esperienza del cliente più coerente e convincente.

Secondo Forrester, "Più di 2/3 delle aziende desiderano distribuire i propri contenuti in modo più efficiente. Le aziende di successo ora fanno del DAM una parte dell'esperienza digitale e delle strategie di contenuto più ampie, non una soluzione puntuale". 1 Scopri di più su IBM® Aspera on Cloud, un servizio in hosting che consente di spostare e condividere in modo rapido e affidabile file e set di dati di qualsiasi dimensione e tipo in un ambiente di hybrid cloud.

Con IBM® Aspera Connect, esegui trasferimenti di file ad alta velocità basati su browser da e verso client e applicazioni Web IBM Aspera. Inoltre, l'utilizzo di IBM® Aspera FASP High-Speed Transport per i dati in blocco offre un'alternativa ottimale al tradizionale trasporto basato su TCP. IBM Aspera offre una soluzione DAM rapida, affidabile ed efficiente per soddisfare le tue esigenze di gestione degli asset.