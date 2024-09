Cos'è la sicurezza IT?

L'ambito della sicurezza IT è ampio e spesso coinvolge un insieme di tecnologie e soluzioni per la sicurezza. Questi lavorano insieme per affrontare le vulnerabilità nei dispositivi digitali, nelle reti di computer, nei server, nei database e nelle applicazioni software.

Gli esempi di sicurezza IT più comunemente citati includono le discipline di sicurezza digitale come la sicurezza degli endpoint, la sicurezza cloud, la sicurezza di rete e la sicurezza delle applicazioni. Ma la sicurezza IT include anche misure di sicurezza fisiche (ad esempio serrature, carte d'identità, telecamere di sorveglianza) necessarie per proteggere edifici e dispositivi che ospitano dati e risorse IT.

La sicurezza IT viene spesso confusa con la cybersecurity, una disciplina più ristretta che è tecnicamente un sottoinsieme della sicurezza IT. La cybersecurity si concentra principalmente sulla protezione delle organizzazioni da attacchi digitali come ransomware, malware e phishing. La sicurezza IT serve l'intera infrastruttura tecnica di un'organizzazione, inclusi sistemi hardware, applicazioni software ed endpoint, come laptop e dispositivi mobili. La sicurezza informatica protegge inoltre la rete aziendale e i suoi vari componenti, come i data center fisici e quelli basati su cloud.