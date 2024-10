Tecnologie come Apache Hadoop e Apache Spark facilitano l'elaborazione e l'analisi di enormi set di dati fornendo funzionalità di storage distribuito e parallel computing. Le moderne soluzioni di data warehousing consentono alle organizzazioni di memorizzare, gestire ed eseguire query in modo efficiente su grandi volumi di dati strutturati e semi-strutturati.

I data scientist utilizzano moderni database NoSQL come MongoDB, Cassandra ed Elasticsearch, progettati per gestire grandi volumi. Apache Kafka e Apache Flink consentono l'elaborazione e l'analisi dei dati in tempo reale, permettendo alle organizzazioni di analizzare i flussi di dati e decidere rapidamente. R e Python, con le loro ampie librerie per l'analisi statistica e la data science (come R's caret e Python scikit-learn), sono ampiamente utilizzati per eseguire analisi statistiche complesse e creare modelli ML.

Piattaforme come AWS, Microsoft Azure e IBM Cloud forniscono infrastrutture e servizi scalabili per l'archiviazione, l'elaborazione e l'analisi di set di dati di grandi dimensioni, rendendo così l'analisi avanzata più accessibile ed economica.