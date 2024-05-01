L'analisi prescrittiva segue in genere queste fasi:

Definizione del problema: per prima cosa i professionisti devono definire quello che il modello deve prevedere per determinare il giusto approccio. Esistono molti tipi di modelli adatti a casi d'uso specifici. L'utilizzo del modello e dei dati corretti è fondamentale per ottenere i migliori risultati in modo più rapido ed economico.



Raccolta e pretrattamento dei dati: il processo inizia con la raccolta di dati pertinenti da varie fonti interne e dati esterni da fornitori terzi. La qualità e la quantità dei dati raccolti sono fondamentali per l'accuratezza e l'efficacia dei modelli. Quando i dati vengono raccolti, vengono sottoposti a pretrattamento per pulirli, trasformarli e prepararli per l'analisi. Questo può comportare la gestione dei valori mancanti, la rimozione dei duplicati, la standardizzazione dei formati e la codifica delle variabili categoriali. Il pretrattamento dei dati consente di garantire che i dati siano coerenti e adatti alla modellazione.



Selezione e progettazione delle funzionalità: successivamente, le funzionalità pertinenti vengono selezionate o progettate dal set di dati per utilizzarle come input per i modelli. Questo passaggio prevede l'individuazione delle funzioni più informative che hanno un potere predittivo e può richiedere competenze di dominio per stabilire quali variabili sono più pertinenti per l'attività di previsione.



Analisi prescrittiva e analytics predittiva: prima di applicare l'analisi prescrittiva, le organizzazioni in genere eseguono analisi descrittive per conoscere le prestazioni passate e analisi predittive per prevedere i risultati futuri. L'analisi descrittiva prevede il riepilogo e la visualizzazione dei dati per ottenere insight su tendenze e modelli storici, mentre l'analytics predittiva utilizza modelli statistici e di apprendimento automatico per prevedere eventi o comportamenti futuri.



Modellazione prescrittiva: le soluzioni di analytics prescrittiva implicano la creazione di modelli matematici e algoritmi di ottimizzazione per consigliare decisioni aziendali che porteranno ai migliori risultati aziendali possibili. Questi modelli tengono conto di vari fattori come vincoli, obiettivi, incertezze e compromessi. Ciò si basa sui risultati di un'analytics descrittiva e predittiva, che fornisce consigli su come un'organizzazione dovrebbe rispondere a varie potenzialità.



Implementazione: dopo la valutazione, i modelli vengono implementati in sistemi operativi o applicazioni in cui possono fare previsioni e ottenere suggerimenti in tempo reale sulla migliore linea d'azione. Ciò può comportare l'integrazione dei modelli in sistemi software, API o dashboard esistenti per automatizzare i processi decisionali o fornire insight prescrittivi agli utenti. Le automazioni possono contribuire a rendere più fluidi la raccolta e l'utilizzo degli insight.

