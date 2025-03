Cos'è la business analytics?

Le organizzazioni moderne devono essere in grado di prendere decisioni rapide per competere in un mondo in rapido mutamento, dove spesso emergono nuovi concorrenti e le abitudini dei clienti cambiano continuamente. Le organizzazioni che danno priorità alla business analytics godono di diversi vantaggi rispetto ai concorrenti che non la utilizzano.

Decisioni più veloci e informate: avere una visione flessibile ed estesa di tutti i dati di cui dispone un'organizzazione può eliminare l'incertezza, far agire più rapidamente un'organizzazione e migliorare i processi aziendali. Se i dati di un'organizzazione suggeriscono che le vendite di una particolare linea di prodotti stanno calando in modo significativo, l'organizzazione potrebbe decidere di interromperne la vendita. Se il rischio climatico influisce sulla raccolta di una materia prima da cui dipende un'altra organizzazione, potrebbe essere necessario procurarsi un nuovo materiale da qualche altra parte. Questo è particolarmente utile quando si considerano le strategie di prezzo.

Il modo in cui un'azienda prezza i propri beni o servizi si basa su migliaia di dati, molti dei quali non rimangono statici nel tempo. Sia che un'azienda abbia una strategia di determinazione dei prezzi statica o dinamica, è fondamentale che abbia la possibilità di accedere ai dati in tempo reale per definire in modo più intelligente i prezzi a breve e a lungo termine. Per le organizzazioni che desiderano adottare una determinazione dinamica dei prezzi, la business analytics consente loro di utilizzare migliaia di punti dati per reagire a eventi e tendenze esterni e identificare il prezzo più redditizio con la frequenza necessaria.

Visualizzazione delle informazioni in un riquadro singolo: una maggiore collaborazione tra i dipartimenti e gli utenti dei diversi settori di attività significa che tutti dispongono degli stessi dati e attingono allo stesso playbook. Avere un unico pannello di controllo mostra più modelli invisibili, consentendo ai diversi dipartimenti di comprendere l'approccio olistico dell'azienda e aumentare la capacità di un'organizzazione di rispondere ai cambiamenti del mercato.

Miglioramento del servizio clienti: sapendo cosa i clienti desiderano e quando e come lo desiderano, le organizzazioni potranno rendere i clienti più felici e, quindi, fidelizzarli maggiormente. Oltre a migliorare l'esperienza del cliente, potendo prendere decisioni più intelligenti sull'allocazione delle risorse o sulla produzione, le organizzazioni saranno probabilmente in grado di offrire questi beni o servizi a un prezzo più conveniente.