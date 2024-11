Cos'è la produttività dei dipendenti?

I manager e gli analisti possono misurare il volume di lavoro completato entro un determinato intervallo di tempo o la quantità di tempo necessaria per completare un volume di lavoro specifico, due modi di esaminare gli stessi dati. Altre metriche quantitative di produttività potrebbero comprendere il numero di unità prodotte, le attività o i progetti completati. Per i ruoli che coinvolgono le vendite, possono tenere traccia dei ricavi, del numero di contratti chiusi o dei tassi di acquisizione dei clienti. I KPI di vendita possono comprendere i tassi di conversione o i ricavi medi per cliente. Le metriche finanziarie come i ricavi per dipendente e il costo per output contribuiscono a contestualizzare il successo finanziario di un determinato workflow, progetto o gruppo.