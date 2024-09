Attualmente, i team HR utilizzano vari software per l'organizzazione e la comunicazione. L'automazione comune delle risorse umane comprende sistemi per il monitoraggio dei candidati, la gestione delle prestazioni, delle presenze e dei pagamenti, nonché portali self-service per i dipendenti. Tuttavia, i progressi nell’intelligenza artificiale suggeriscono un potenziale ancora non sfruttato nell’automazione delle risorse umane. Alcuni esempi già noti di automazione dei processi HR includono:

Sistemi di monitoraggio dei candidati. Ciò che negli anni '90 era iniziato come un sistema di gestione dei file digitali è diventato molto più robusto. Gli odierni sistemi di monitoraggio dei candidati possono toccare ogni parte del processo di assunzione, dall'aiutare i datori di lavoro a creare e pubblicizzare le posizioni aperte a raccogliere i curriculum, dalla creazione di una lista di candidati alla programmazione di colloqui con i candidati selezionati, fino alla gestione del processo di colloquio alla proposta ai candidati selezionati. Possono anche assistere nella fase di onboarding dei nuovi assunti.

Workflow di onboarding automatizzati. L'onboarding dei nuovi assunti richiede l'invio e la ricezione di documenti firmati, la concessione dell'accesso al software, la richiesta di dispositivi, l'invio di documenti fiscali, l'impostazione dei nuovi assunti su strumenti che potrebbero essere nuovi per loro, la presentazione al team e la fornitura di tutto ciò di cui hanno bisogno per intraprendere con fiducia il loro nuovo ruolo. Un sistema per l'automazione dell'onboarding può configurare workflow per le notifiche automatiche o, ad esempio, le notifiche push e l'approvazione. Può raccogliere moduli firmati elettronicamente e generare documenti PDF ufficiali, oltre che fornire i dispositivi ai dipendenti senza attendere il supporto del reparto IT e garantire un'iscrizione senza soluzione di continuità ai piani di benefit.

Portali self-service per i dipendenti o piattaforme per l'esperienza dei dipendenti. I portali self-service dei dipendenti sono siti o gateway online centralizzati attraverso i quali i dipendenti interessati possono accedere alle informazioni ed effettuare transazioni. I portali self-service per i dipendenti consentono di accedere e aggiornare le informazioni personali, visualizzare le buste paga, richiedere le ferie e accedere alle politiche e alle risorse HR, riducendo i tempi amministrativi per i professionisti delle risorse umane. Secondo Forbes, "i portali self-service sono diventati sempre più comuni in diversi settori, dal servizio clienti all'assistenza sanitaria e altri. I portali self-service sono un modo per soddisfare la domanda dei dipendenti in termini di accesso e trasparenza più semplici.4

Strumenti di gestione delle performance. Gli strumenti di gestione delle performance raccolgono dati sulla produttività di singoli individui, team e organizzazioni, per poi organizzare questi dati e presentarli in modelli in una posizione centrale. Questi dati offrono ai reparti e ai manager delle risorse umane informazioni dettagliate sul carico di lavoro dei dipendenti, e consentono loro di prendere decisioni informate sulla delega, la formazione e il supporto ai dipendenti che supervisionano.

Strumenti di monitoraggio delle ore di lavoro e delle presenze. Alcuni strumenti di automazione delle risorse umane tengono traccia delle ore lavorate e delle presenze dei dipendenti per aiutare le aziende a operare al massimo delle loro capacità e a garantire che dispongano di risorse umane sufficienti per sfruttare le opportunità di crescita. Mentre i team HR in passato inserivano manualmente le ferie retribuite (PTO) e le presenze in fogli di calcolo, il nuovo software di monitoraggio delle presenze consente ai team HR di esaminare e approvare le richieste di ferie, calcolare le PTO disponibili, avvisare i membri del team quando un membro sarà fuori ufficio e analizzare le tendenze delle ferie dei dipendenti per evitare il burnout.

Strumenti di amministrazione dei benefit. La gestione dei benefit e delle idoneità dei dipendenti, ad esempio l'assicurazione medica, la pensione, e le PTO, può rappresentare un enorme carico amministrativo per i team delle risorse umane. Gli strumenti di amministrazione dei benefit possono centralizzare i dati relativi ai benefit dei dipendenti in un'unica piattaforma per garantire la visibilità a tutti, e consentire ai dipendenti di accedere alle informazioni di cui hanno bisogno quando ne hanno bisogno riduce al minimo l'impegno amministrativo delle risorse umane. Le aziende possono utilizzare i dati aggregati da questi strumenti per gestire meglio le spese e i budget futuri. Alcuni strumenti offrono anche analisi sanitarie per aiutare i datori di lavoro a prendere decisioni e garantire la conformità con normative come l'Affordable Care Act.

Sistemi di gestione dell'apprendimento. I sistemi di gestione dell'apprendimento possono essere d'aiuto quando le risorse umane si occupano dell'onboarding di un nuovo dipendente, dell'implementazione di una nuova politica aziendale o dell'avvio di una formazione per mantenere i dipendenti in conformità con le normative. In poche parole, queste piattaforme software di automazione automatizzano l'erogazione dei corsi online e il monitoraggio dei progressi dei dipendenti.

Strumenti di gestione della conformità. Le aziende devono assicurarsi di operare sempre in linea con le normative statali, federali e internazionali. Questo può significare qualsiasi cosa, dal pagamento puntuale delle tasse al garantire che tutte le licenze, i permessi e le certificazioni siano aggiornati. Quando si avvicinano le scadenze, le aziende devono agire in modo tempestivo. Inoltre, man mano che le aziende avviano processi di trasformazione digitale e si affidano a zone giuridiche ambigue come l'intelligenza artificiale (AI), il cloud computing, il 5G e l'Internet delle cose, emergeranno nuove normative e problemi di conformità. L'automazione della compliance, laddove possibile, alleggerisce il carico di lavoro amministrativo dei team HR ed elimina l'errore umano dall'equazione.

Non solo l'automazione semplifica i workflow delle risorse umane, ma consente anche ai reparti HR di monitorare e analizzare i dati per l'ottimizzazione.