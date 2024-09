L'utilizzo delle notifiche push comporta diversi vantaggi. Tuttavia, questi sono strettamente legati al modo in cui un'organizzazione ne pianifica e ne attua l'utilizzo. I tassi di frequenza di clic per le notifiche push si aggirano intorno al 2% - 3% come media standard in tutti i settori. Per ottenere un elevato coinvolgimento e la soddisfazione degli utenti, il tempismo, la personalizzazione e la segmentazione strategici sono punti guida chiave per delle notifiche push con buone prestazioni.

Ci sono molti motivi per cui le organizzazioni traggono vantaggio dall'utilizzo delle notifiche push. Questi includono:

Tassi di apertura più alti rispetto alle e-mail





Automatizzano le campagne di marketing e comunicazione





Analogamente alla messaggistica SMS, non è necessario che un dispositivo, un browser o un'app siano accesi per inviare una notifica





Generano una maggiore soddisfazione dell'utente e ne migliorano l'esperienza





Creano opportunità per ulteriori interazioni con l'utente e possibilità di vendita





Raggiungono una reattività in tempo reale





Consentono una personalizzazione incentrata sull'utente di consensi e rifiuti espliciti





Forniscono un'analytics del comportamento che può aiutare a informare la strategia dei contenuti

Il vantaggio più significativo per i destinatari di notifiche push è che il canale è un mezzo incentrato sull'utente. I destinatari possono ricevere informazioni alle proprie condizioni e nello spazio che preferiscono. Possono anche modificare le impostazioni di notifica del dispositivo o annullare l'adesione alle notifiche. Questa discrezionalità per quanto riguarda le opzioni controbilancia l'affaticamento da notifiche, ma costringe anche gli autori e le organizzazioni di app a creare i contenuti più pertinenti per un destinatario.

Inoltre, l'automazione rimane un vantaggio chiave per le organizzazioni, in particolare laddove è necessaria l'immediatezza, ad esempio nella fornitura di notizie e informazioni di servizio pubblico o per casi di utilizzo quali un aggiornamento di un evento sportivo altamente personalizzato o un avviso immobiliare.