Cos'è la recruiting automation?

Qualsiasi processo che utilizzi l'automazione per semplificare i workflow potrebbe essere considerato recruiting automation, ma l'uso dell'AI nelle risorse umane è attualmente quello in cui si trova il maggior valore. Gli strumenti di AI non hanno lo scopo di sostituire gli operatori umani delle risorse umane, ma di aumentare la loro capacità di svolgere il proprio lavoro e liberarli da mansioni amministrative monotone in modo che possano fornire un servizio migliore sia ai candidati che alle organizzazioni. L'AI non deve prendere decisioni sulle assunzioni, ma può contribuire a fornire maggiori informazioni in modo che gli stessi responsabili delle risorse umane possano prendere decisioni migliori.

L'AI è in grado di individuare modelli nascosti e di ricavare insight da grandi quantità di dati non strutturati. Tuttavia, poiché la qualità del processo decisionale basato sull'AI si basa sul volume, sulla qualità e sull'accessibilità dei dati, è essenziale che le organizzazioni pensino in modo critico al modo in cui i dati vengono trattati all'interno dell'organizzazione. Dove risiedono i dati? Chi ha il permesso di accedervi? I dati potenzialmente sensibili dovrebbero essere nascosti ad alcuni utenti? Quali set di dati possono essere raccolti per l'analisi con il machine learning? Si tratta di domande sull'architettura delle informazioni, sulla gestione dei dati e sulla governance a cui le organizzazioni devono rispondere prima di procedere con l'adozione della recruiting automation basata sull'AI.