Una strategia di acquisizione di talenti è un piano completo che un'organizzazione sviluppa per ottimizzare la propria acquisizione di talenti: l'identificazione, l'attrazione e la fidelizzazione dei talenti giusti. Include una serie di processi e iniziative interconnessi progettati per allineare le esigenze di talento dell'organizzazione con i suoi obiettivi aziendali. La strategia delinea i metodi e i processi per la ricerca, lo screening e la selezione dei candidati, concentrandosi anche sulla fidelizzazione dei dipendenti e sullo sviluppo a lungo termine.

La strategia di acquisizione dei talenti prevede l'uso di vari metodi, tecnologie e pratiche di selezione. Permette ai professionisti delle risorse umane e all'organizzazione di costruire un forte employer brand, creare un'esperienza positiva per i candidati e promuovere una forza lavoro efficace, diversificata e inclusiva. Una strategia efficace di acquisizione di talenti si adatta continuamente ai cambiamenti nelle tendenze del settore e alle preferenze dei candidati. Garantisce che gli sforzi di acquisizione di talenti dell'organizzazione rimangano competitivi e resilienti.