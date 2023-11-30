Il successo di qualsiasi organizzazione dipende dalla sua capacità di attrarre, trattenere e sviluppare i migliori talenti. L'acquisizione di talenti si riferisce alla strategia e al processo in corso che un'organizzazione e il suo dipartimento HR utilizzano per individuare, attrarre, valutare, assumere e trattenere i nuovi dipendenti altamente qualificati di cui hanno bisogno per crescere.
Una strategia ben elaborata per l'acquisizione dei talenti è diventata un componente critico per le organizzazioni che cercano di ottenere un vantaggio competitivo. Oltre a ricoprire semplicemente ruoli aperti, una strategia completa di acquisizione di talenti comprende un approccio olistico alla gestione dei talenti, dall'identificazione delle esigenze organizzative alla cura delle relazioni con i potenziali candidati.
Riconoscendo l'importanza di un approccio strategico e proattivo all'acquisizione di talenti, le aziende possono posizionarsi come datori di lavoro di scelta. Questo approccio può favorire una cultura che non solo attrae i candidati giusti, ma coltiva anche il successo e la sostenibilità a lungo termine.
Una strategia di acquisizione di talenti è un piano completo che un'organizzazione sviluppa per ottimizzare la propria acquisizione di talenti: l'identificazione, l'attrazione e la fidelizzazione dei talenti giusti. Include una serie di processi e iniziative interconnessi progettati per allineare le esigenze di talento dell'organizzazione con i suoi obiettivi aziendali. La strategia delinea i metodi e i processi per la ricerca, lo screening e la selezione dei candidati, concentrandosi anche sulla fidelizzazione dei dipendenti e sullo sviluppo a lungo termine.
La strategia di acquisizione dei talenti prevede l'uso di vari metodi, tecnologie e pratiche di selezione. Permette ai professionisti delle risorse umane e all'organizzazione di costruire un forte employer brand, creare un'esperienza positiva per i candidati e promuovere una forza lavoro efficace, diversificata e inclusiva. Una strategia efficace di acquisizione di talenti si adatta continuamente ai cambiamenti nelle tendenze del settore e alle preferenze dei candidati. Garantisce che gli sforzi di acquisizione di talenti dell'organizzazione rimangano competitivi e resilienti.
Una strategia efficace di acquisizione dei talenti include elementi progettati per attrarre, valutare, identificare e trattenere efficacemente i migliori talenti per le esigenze attuali e future di assunzione dell'organizzazione. La creazione di una strategia di successo deve includere questi passaggi:
Un employer brand convincente può distinguere un'organizzazione, rendendola una destinazione attraente per professionisti qualificati. Si possono intraprendere molti passi per costruire e migliorare un employer brand, tra cui:
Effettua una valutazione approfondita dei talenti attuali e futuri di cui l'organizzazione ha bisogno per raggiungere i propri obiettivi aziendali.
Una gamma diversificata di canali di sourcing può consentire di entrare in contatto in modo efficace con un bacino più ampio di potenziali candidati. I principali canali di approvvigionamento includono:
L'implementazione di un processo di selezione strutturato e completo può aiutare a valutare le competenze, le qualifiche e l'adattamento culturale dei candidati. Per sviluppare un processo di screening efficace:
Ecco alcuni modi efficaci per migliorare l'esperienza del candidato:
Utilizzando insight basati sui dati, le organizzazioni possono prendere decisioni informate, ottimizzare i processi di selezione e migliorare la qualità complessiva delle assunzioni. Ecco diversi modi in cui dati e analytics possono essere utilizzati in una strategia di acquisizione di talenti:
La tecnologia può svolgere un ruolo fondamentale nel migliorare vari aspetti di una strategia di acquisizione dei talenti. Permette alle organizzazioni di semplificare i processi di reclutamento, migliorare l'esperienza dei candidati e prendere decisioni di assunzione basate sui dati. Ecco diversi modi in cui la tecnologia può essere utilizzata come parte di una strategia completa di acquisizione di talenti:
Introdurre iniziative di diversità e inclusione nella selezione può portare numerosi benefici: innovazione migliorata, morale dei dipendenti potenziato e un employer brand positivo. Ecco altri motivi per cui diversità e inclusione sono essenziali per una strategia di acquisizione dei talenti:
Integrare diversità e inclusione nella strategia di acquisizione dei talenti richiede un approccio completo. Consiste nella creazione di descrizioni di lavoro inclusive, nell'implementazione di pratiche di reclutamento senza pregiudizi, nella fornitura di formazione sulla diversità e nella promozione di una cultura del posto di lavoro inclusiva. Dando priorità alla diversità e all'inclusione, le organizzazioni costruiscono una forza lavoro più dinamica, innovativa e resiliente che rifletta la società diversificata in cui operano.
Costruire una pipeline di talenti implica identificare e coltivare in modo proattivo le relazioni con i potenziali candidati anche se non ci sono opportunità di lavoro immediate. Ecco perché costruire una pipeline di talenti è una parte importante di una strategia di acquisizione di talenti:
La valutazione regolare permette alle organizzazioni di individuare aree da migliorare, apportare gli aggiustamenti necessari e allineare la strategia di acquisizione dei talenti alle esigenze in evoluzione dell'azienda. Ecco diversi modi in cui un'organizzazione può valutare la propria strategia di acquisizione di talenti:
Sebbene attrarre i migliori talenti sia essenziale, trattenere e far crescere i dipendenti esistenti è altrettanto cruciale per il successo a lungo termine e la sostenibilità di un'organizzazione. Investire nello sviluppo dei dipendenti e creare opportunità di crescita all'interno dell'organizzazione può aumentare la soddisfazione e ridurre i tassi di turnover. Questo fa risparmiare all'organizzazione tempo e risorse legate al reclutamento e alla formazione dei nuovi assunti.
Il miglioramento del coinvolgimento e dell'esperienza dei dipendenti, della pianificazione della successione e della coltivazione di una cultura dell'apprendimento offre diversi benefici, come percorsi di carriera chiari per i dipendenti che aiutano a evitare i vuoti di leadership e contribuiscono alla crescita e alla competitività generale dell'organizzazione. Tutto questo attrae persone in cerca di lavoro interessate ad aziende che danno priorità alla crescita dei dipendenti, all'apprendimento e all'avanzamento di carriera.
Tuttavia, la pietra angolare del successo organizzativo rimane una strategia di acquisizione dei talenti lungimirante che punta tutto sul guidare la crescita, favorire la resilienza e posizionare le aziende per un'eccellenza duratura negli anni a venire.
In qualità di società leader nella consulenza per l'acquisizione di talenti e lo sviluppo delle competenze, IBM Consulting lavora a stretto contatto con i clienti per personalizzare soluzioni specifiche in base alle loro esigenze di acquisizione delle competenze e reclutamento. Che tu stia cercando di affrontare un turnover elevato, migliorare lo stack tecnologico di reclutamento, migliorare la produttività della forza lavoro, affrontare le carenze di capacità o creare un'esperienza di apprendimento efficace per una forza lavoro diversificata, IBM può fornire strategie e strumenti personalizzati attraverso consulenza, tecnologia e servizi gestiti.
