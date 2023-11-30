Come costruire una strategia di acquisizione dei talenti di successo

Candidato durante un colloquio con il responsabile delle risorse umane

Il successo di qualsiasi organizzazione dipende dalla sua capacità di attrarre, trattenere e sviluppare i migliori talenti. L'acquisizione di talenti si riferisce alla strategia e al processo in corso che un'organizzazione e il suo dipartimento HR utilizzano per individuare, attrarre, valutare, assumere e trattenere i nuovi dipendenti altamente qualificati di cui hanno bisogno per crescere.

Una strategia ben elaborata per l'acquisizione dei talenti è diventata un componente critico per le organizzazioni che cercano di ottenere un vantaggio competitivo. Oltre a ricoprire semplicemente ruoli aperti, una strategia completa di acquisizione di talenti comprende un approccio olistico alla gestione dei talenti, dall'identificazione delle esigenze organizzative alla cura delle relazioni con i potenziali candidati.

Riconoscendo l'importanza di un approccio strategico e proattivo all'acquisizione di talenti, le aziende possono posizionarsi come datori di lavoro di scelta. Questo approccio può favorire una cultura che non solo attrae i candidati giusti, ma coltiva anche il successo e la sostenibilità a lungo termine.

Che cos'è una strategia di acquisizione dei talenti?

Una strategia di acquisizione di talenti è un piano completo che un'organizzazione sviluppa per ottimizzare la propria acquisizione di talenti: l'identificazione, l'attrazione e la fidelizzazione dei talenti giusti. Include una serie di processi e iniziative interconnessi progettati per allineare le esigenze di talento dell'organizzazione con i suoi obiettivi aziendali. La strategia delinea i metodi e i processi per la ricerca, lo screening e la selezione dei candidati, concentrandosi anche sulla fidelizzazione dei dipendenti e sullo sviluppo a lungo termine.

La strategia di acquisizione dei talenti prevede l'uso di vari metodi, tecnologie e pratiche di selezione. Permette ai professionisti delle risorse umane e all'organizzazione di costruire un forte employer brand, creare un'esperienza positiva per i candidati e promuovere una forza lavoro efficace, diversificata e inclusiva. Una strategia efficace di acquisizione di talenti si adatta continuamente ai cambiamenti nelle tendenze del settore e alle preferenze dei candidati. Garantisce che gli sforzi di acquisizione di talenti dell'organizzazione rimangano competitivi e resilienti.

Le fasi per costruire una strategia di acquisizione dei talenti di successo

Una strategia efficace di acquisizione dei talenti include elementi progettati per attrarre, valutare, identificare e trattenere efficacemente i migliori talenti per le esigenze attuali e future di assunzione dell'organizzazione. La creazione di una strategia di successo deve includere questi passaggi:

Sviluppa un forte employer brand

Un employer brand convincente può distinguere un'organizzazione, rendendola una destinazione attraente per professionisti qualificati. Si possono intraprendere molti passi per costruire e migliorare un employer brand, tra cui:

  • Definisci la proposta di valore del datore di lavoro (EVP): esponi chiaramente ciò che distingue l'azienda, ciò che rappresenta e il tipo di ambiente di lavoro che offre. Metti in evidenza l'unicità di benefici, opportunità e cultura.
  • Crea una pagina carriere convincente: crea una pagina carriere organizzata e informativa sul sito web aziendale. Descrivi il processo di candidatura. Usa contenuti coinvolgenti, immagini e video per mettere in mostra l'ambiente di lavoro.
  • Raccogli e condividi le storie di successo dei dipendenti: consenti ai dipendenti di descrivere le loro esperienze lavorative in azienda, tra cui la crescita della carriera, l'equilibrio tra lavoro e vita privata e la cultura aziendale.
  • Usa i social media: promuovi il brand aziendale sui social condividendo notizie, storie dei dipendenti e insight di settore. Interagisci con i potenziali candidati e incoraggia il senso di comunità.
  • Offri compensi e benefit competitivi: soddisfa o supera gli standard di settore per pacchetti di compensi e benefit e comunicare chiaramente queste offerte ai potenziali candidati.
  • Favorisci l'impegno e la crescita dei dipendenti: crea un ambiente di lavoro favorevole che incoraggi l'impegno dei dipendenti, lo sviluppo professionale e l'avanzamento di carriera.
  • Avvia l'advocacy dei dipendenti: incoraggia i dipendenti a diventare sostenitori del brand. Fornisci loro strumenti per condividere esperienze positive sui loro account social personali e sulle reti professionali.
  • Promuovi la diversità e l'inclusione: amplia il bacino dei migliori candidati evidenziando le iniziative che dimostrano l'impegno dell'organizzazione a creare un posto di lavoro diversificato e inclusivo.
  • Offri un'esperienza positiva ai candidati: semplifica il processo di selezione per garantire un'esperienza fluida e positiva a tutti i candidati. Comunica con trasparenza.
  • Metti in evidenza l'equilibrio tra lavoro e vita privata: metti in evidenza eventuali disposizioni di lavoro flessibili, programmi di benessere o altre iniziative che diano priorità allo stato di salute e alla felicità dei dipendenti.
  • Partecipa agli eventi del settore: partecipa a conferenze, webinar, interventi, concorsi e altri eventi per stabilire una presenza e coinvolgere i potenziali candidati.
  • Monitora le recensioni online: rispondi alle recensioni, sia positive che negative, per dimostrare l'impegno a migliorare e a risolvere i problemi.
  • Misura l'impatto: utilizza analytics e metriche per valutare l'efficacia degli sforzi di branding. Monitora il traffico del sito web, le applicazioni e le referenze dei dipendenti per valutarne il successo.
  • Cerca feedback e migliora continuamente: un'esperienza positiva per il candidato può contribuire a un employer brand favorevole. Raccogli il feedback dei candidati che affrontano il processo di assunzione.

Valuta le esigenze attuali e future

Effettua una valutazione approfondita dei talenti attuali e futuri di cui l'organizzazione ha bisogno per raggiungere i propri obiettivi aziendali.

  • Conduci un'analisi organizzativa: identifica le aree chiave in cui sono necessari nuovi talenti per sostenere gli obiettivi commerciali e i piani di crescita attuali e previsti dell'azienda.
  • Determina le esigenze di talenti a breve e lungo termine: fai distinzione tra esigenze di assunzione immediate e requisiti futuri. Assegna priorità ai ruoli che richiedono attenzione immediata.
  • Sviluppa i profili dei candidati: crea dei profili ideali per i candidati e scrivi descrizioni dettagliate per ogni ruolo, in base alle competenze e alle qualifiche necessarie per il successo.
  • Valuta i talenti interni: incoraggia la fidelizzazione dei dipendenti identificando i candidati interni idonei per le posizioni aperte e valuta i dipendenti esistenti per determinare se possono essere qualificati o riassegnati per ricoprire i ruoli futuri.

Utilizzare un sourcing mirato

Una gamma diversificata di canali di sourcing può consentire di entrare in contatto in modo efficace con un bacino più ampio di potenziali candidati. I principali canali di approvvigionamento includono:

  • Sito web aziendale: mantieni la pagina web sulle opportunità di carriera aggiornata, in modo che fornisca informazioni complete sull'organizzazione, sulle offerte di lavoro e sul processo di candidatura.
  • Portali dedicati al lavoro: pubblica le tue offerte di lavoro su portali di lavoro e siti web popolari come Indeed, LinkedIn, Glassdoor e Monster per raggiungere chi è attivamente in cerca di lavoro.
  • Agenzie di reclutamento: collabora con agenzie di reclutamento e agenzie di selezione specializzate nello stesso settore per accedere al loro bacino di talenti e alle competenze di ricerca.
  • Piattaforme social: usa LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram e TikTok per promuovere offerte di lavoro, condividere la cultura aziendale e coinvolgere potenziali candidati.
  • Referenze dei dipendenti: incoraggia gli attuali dipendenti a segnalare potenziali candidati dalle loro reti professionali. Implementa un programma di segnalazione per motivarli a raccomandare candidati qualificati.
  • Eventi di networking: partecipa agli eventi di networking specifici del settore e alle fiere del lavoro per stabilire connessioni con potenziali candidati e costruire relazioni all'interno del settore.
  • Associazioni professionali: coinvolgi associazioni e gruppi professionali rilevanti per raggiungere candidati attivamente coinvolti nello stesso settore.
  • Reti di ex dipendenti: riconnettiti con ex dipendenti che potrebbero essere interessati a tornare o a segnalare altri candidati qualificati.
  • Forum e comunità online: partecipa a community online e gruppi specifici di settore dove i professionisti discutono argomenti rilevanti e sensibilizzano sulla consapevolezza di opportunità di lavoro.
  • Talent marketplaces: esplora il mercato di talenti online e le piattaforme di freelance per entrare in contatto con freelance e lavoratori indipendenti per posizioni vacanti a breve termine o ruoli in progetti speciali.
  • Contatto diretto: raggiunga i potenziali candidati tramite e-mail, messaggi sulle piattaforme di networking professionale o telefonate per presentare l'azienda e discutere le opportunità rilevanti. 

Crea un processo di selezione efficace

L'implementazione di un processo di selezione strutturato e completo può aiutare a valutare le competenze, le qualifiche e l'adattamento culturale dei candidati. Per sviluppare un processo di screening efficace:

  • Analizza curriculum e lettere di presentazione: valuta le qualifiche, l'esperienza rilevante e l'allineamento con i requisiti del lavoro. Cerca i principali risultati, le competenze e la progressione di carriera che corrispondano alla posizione.
  • Svolgi screening telefonici: valuta le capacità comunicative dei candidati, il loro comportamento professionale e la loro idoneità generale al ruolo.
  • Somministra valutazioni delle competenze: somministra test o compiti per valutare le competenze tecniche, le capacità di problem solving e le competenze professionali dei candidati.
  • Conduci colloqui multipli o di gruppo: raccogli diverse prospettive sull'idoneità di ciascun candidato al ruolo, organizzando colloqui separati o di gruppo con gli stakeholder.
  • Includi interviste comportamentali: utilizza le interviste comportamentali per comprendere il comportamento passato dei candidati e valutare come potrebbero reagire a situazioni specifiche sul posto di lavoro.
  • Valuta l'adattamento culturale: durante il processo di colloquio, valuta l'allineamento dei candidati con la cultura e i valori dell'azienda. Poni domande che valutino il suo stile di lavoro e l'ambiente di lavoro preferito.
  • Controlla le referenze: contatta le referenze fornite per verificare l'accuratezza della storia lavorativa, delle competenze e dei risultati dei candidati.
  • Effettua controlli dei precedenti: includi la verifica dell'occupazione, la verifica della formazione e i controlli dei precedenti penali. Questa convalida delle qualifiche dei candidati garantisce che essi soddisfino i requisiti necessari.
  • Valuta le competenze trasversali: valuta le competenze trasversali dei candidati, come la comunicazione, il lavoro di squadra, l'adattabilità e il potenziale di leadership, durante il processo di colloquio.

Migliora l'esperienza dei candidati

Ecco alcuni modi efficaci per migliorare l'esperienza del candidato:

  • Fornisci una comunicazione chiara: assicurati che i candidati siano informati sui prossimi passi e sulla tempistica prevista durante tutto il processo di assunzione.
  • Semplifica il processo di candidatura: riduci al minimo il numero di passaggi necessari e ottimizza l'application platform per renderla più intuitiva.
  • Crea descrizioni di lavoro trasparenti: includi le responsabilità, le qualifiche e le aspettative del ruolo e fornisci insight sulla cultura e sui valori aziendali.
  • Conduci colloqui coinvolgenti e rispettosi: assicurarti che i colloqui siano ben organizzati, rispettosi e coinvolgenti, con intervistatori ben preparati che pongano domande pertinenti.
  • Personalizza il coinvolgimento dei candidati: personalizza le interazioni con i candidati per creare un'esperienza personalizzata e significativa.
  • Offri un feedback costruttivo: fornisci insight specifici sui punti di forza e sulle aree di sviluppo dei candidati per aiutarli a capire come possono migliorare e crescere professionalmente.
  • Garantisci un employer branding coerente: assicurati che l'esperienza del candidato sia in linea con il brand del datore di lavoro. Mantieni la coerenza nei messaggi, nello stile di comunicazione e nel coinvolgimento generale dei candidati.
  • Fornisci un supporto reattivo e accessibile: permetti ai candidati di contattare facilmente il team di assunzione o gli addetti della selezione per ricevere consigli e supporto.
  • Follow-up: esprimi apprezzamento e fornisci una conclusione sullo stato della loro applicazione, indipendentemente dal fatto che siano stati selezionati o meno. Incoraggiali a rimanere in contatto con l'azienda per opportunità future.
  • Raccogli feedback: implementa sondaggi di soddisfazione per raccogliere il feedback sull'intero processo di assunzione. Usa questo feedback per individuare aree di miglioramento nell'esperienza del candidato.

Utilizzare dati e analytics

Utilizzando insight basati sui dati, le organizzazioni possono prendere decisioni informate, ottimizzare i processi di selezione e migliorare la qualità complessiva delle assunzioni. Ecco diversi modi in cui dati e analytics possono essere utilizzati in una strategia di acquisizione di talenti:

  • Previsione della domanda dei talenti: analizza dati storici e le tendenze del mercato del lavoro per prevedere la domanda futura di talenti. Ciò aiuta ad anticipare le esigenze di assunzione e a reperire e attrarre in anticipo e in modo proattivo i candidati migliori.
  • Analisi delle prestazioni dei canali di sourcing: traccia e studia le prestazioni di diversi canali di sourcing come bacheche di lavoro, social media e agenzie di selezione.
  • Valutazione del percorso del candidato: individua potenziali colli di bottiglia o aree di miglioramento in ogni fase del processo di selezione. Questo contribuisce a creare un'esperienza più fluida ed efficiente.
  • Metriche di applicazione e assunzione: utilizza metriche come i tassi di completamento delle applicazioni, il tempo di assunzione, il costo per assunzione e la qualità dell'assunzione per misurare l'efficacia della strategia di reclutamento.
  • Valutazione e selezione dei candidati: implementa strumenti e tecniche di valutazione basati sui dati per valutare oggettivamente i candidati in base alle capacità, alle competenze e all'adattamento culturale.
  • Analisi della percezione del marchio del datore di lavoro: monitora e analizza le recensioni online, le citazioni sui social media e il feedback dei candidati per valutare la percezione del marchio del datore di lavoro.
  • Diversità e inclusione: analizza i dati sui dati demografici dei candidati, sui risultati delle assunzioni e sulla fidelizzazione dei dipendenti per identificare le opportunità per promuovere un ambiente più inclusivo.
  • Analisi del ritorno sull'investimento (ROI): valuta il ROI delle diverse iniziative e strategie di reclutamento per valutarne l'efficacia nell'attrarre e trattenere i migliori talenti. Analizza i costi e i benefici associati a ciascuno.
  • Analytics predittiva per la gestione dei talenti: utilizza l'analytics predittiva per identificare potenziali candidati ad alte prestazioni, prevedere i tassi di fidelizzazione dei dipendenti e sviluppare strategie di gestione dei talenti.

Impiega tecnologie utili

La tecnologia può svolgere un ruolo fondamentale nel migliorare vari aspetti di una strategia di acquisizione dei talenti. Permette alle organizzazioni di semplificare i processi di reclutamento, migliorare l'esperienza dei candidati e prendere decisioni di assunzione basate sui dati. Ecco diversi modi in cui la tecnologia può essere utilizzata come parte di una strategia completa di acquisizione di talenti:

  • Sistemi di tracciamento dei candidati (ATS): l'implementazione di un ATS può aiutare ad automatizzare e semplificare il processo di reclutamento, dagli annunci di lavoro alla gestione delle applicazioni. Le piattaforme ATS permettono ai selezionatori di monitorare i progressi dei candidati, programmare colloqui e comunicare con i candidati in modo efficiente, creando un processo di assunzione più organizzato e produttivo.
  • Sourcing e screening basati su AI: l'AI può aiutare ad analizzare i curriculum, valutare l'idoneità dei candidati e persino condurre screening iniziali, consentendo ai selezionatori di identificare i migliori talenti in modo più efficace.
  • Video interviste: risparmia tempo e risorse e ottiene una comprensione più completa delle capacità comunicative e del comportamento dei candidati utilizzando piattaforme di video intervista.
  • Software per le segnalazioni dei dipendenti: consenti ai dipendenti di segnalare potenziali candidati e di monitorare lo stato delle loro segnalazioni. Questa tecnologia può semplificare il processo di segnalazione dei dipendenti.
  • Eventi virtuali e fiere del lavoro: organizza fiere del lavoro ed eventi virtuali utilizzando piattaforme online per entrare in contatto con un bacino più ampio di candidati e showcase il marchio del datore di lavoro.
  • Strumenti di analytics dei dati e di reporting: gli insight basati sui dati possono aiutare i recruiter a prendere decisioni informate, identificare i colli di bottiglia nel processo di reclutamento e ottimizzare le strategie di assunzione.
  • Applicazioni mobili per la selezione: sviluppa applicazioni e piattaforme mobili di reclutamento che permettano ai candidati di candidarsi comodamente per lavori, inviare i curriculum e interagire con i selezionatori.
  • Sistemi di gestione delle relazioni con i candidati (CRM): i sistemi CRM aiutano i recruiter a mantenere un database di potenziali candidati, coltivare relazioni nel tempo e offrire un'esperienza personalizzata e coinvolgente a ciascun candidato.

Incorpora diversità e inclusione

Introdurre iniziative di diversità e inclusione nella selezione può portare numerosi benefici: innovazione migliorata, morale dei dipendenti potenziato e un employer brand positivo. Ecco altri motivi per cui diversità e inclusione sono essenziali per una strategia di acquisizione dei talenti:

  • Maggiore innovazione e creatività: una forza lavoro diversificata riunisce persone con prospettive, esperienze e background unici. Questa diversità favorisce innovazione, creatività e nuove idee.
  • Miglioramento delle prestazioni dei dipendenti: gli ambienti di lavoro inclusivi che valorizzano la diversità spesso registrano un miglioramento del morale, dell'impegno e della soddisfazione lavorativa generale dei dipendenti.
  • Pool di talenti più ampio: l'impegno verso la diversità e l'inclusione nel processo di acquisizione dei talenti amplia il bacino dei candidati, consentendo alle organizzazioni di attrarre e trattenere una serie di talenti di alto livello.
  • Migliore comprensione delle esigenze dei clienti: i dipendenti con background diversi possono consentire alle organizzazioni di sviluppare prodotti e servizi che soddisfano meglio le richieste di un mercato diversificato.
  • Employer branding positivo: le aziende che danno priorità alla diversità e all'inclusione sono spesso viste come progressiste, inclusive e socialmente responsabili, rendendole più attraenti per i candidati.
  • Conformità legale ed etica: enfatizza la diversità e l'inclusione assicura che le organizzazioni rispettino le leggi anti-discriminazione e promuovano la correttezza e l'equità sul posto di lavoro.
  • Adattabilità ai cambiamenti demografici: ambienti di lavoro diversificati e inclusivi sono meglio attrezzati per affrontare le differenze culturali, adattarsi ai cambiamenti demografici e coinvolgere efficacemente una clientela diversificata.

Integrare diversità e inclusione nella strategia di acquisizione dei talenti richiede un approccio completo. Consiste nella creazione di descrizioni di lavoro inclusive, nell'implementazione di pratiche di reclutamento senza pregiudizi, nella fornitura di formazione sulla diversità e nella promozione di una cultura del posto di lavoro inclusiva. Dando priorità alla diversità e all'inclusione, le organizzazioni costruiscono una forza lavoro più dinamica, innovativa e resiliente che rifletta la società diversificata in cui operano.

Costruisci una pipeline di talenti

Costruire una pipeline di talenti implica identificare e coltivare in modo proattivo le relazioni con i potenziali candidati anche se non ci sono opportunità di lavoro immediate. Ecco perché costruire una pipeline di talenti è una parte importante di una strategia di acquisizione di talenti:

  • Assunzioni proattive: coltivando in anticipo le relazioni con i potenziali candidati, le aziende possono ridurre il tempo e le risorse necessarie per coprire le future offerte di lavoro quando si presentano.
  • Tempi di assunzione ridotti: con un bacino di candidati prequalificati prontamente disponibile, le organizzazioni possono intervenire e valutare rapidamente, arrivando a processi decisionali e di onboarding più rapidi.
  • Pianificazione strategica della successione: una pipeline di talenti ben sviluppata consente alle organizzazioni di identificare e coltivare i talenti interni per ruoli di leadership e posizioni chiave futuri.
  • Riduzione dei costi di reclutamento: interagendo costantemente con potenziali candidati nel tempo, le organizzazioni possono ridurre la dipendenza da reclutatori esterni, bacheche di lavoro e altri canali di ricerca.
  • Miglioramento della qualità dei candidati: coltivare relazioni con i candidati nel tempo consente alle organizzazioni di acquisire una comprensione più approfondita delle loro competenze, esperienze e adattamento culturale.
  • Employer branding migliorato: mantenere una pipeline di talenti dimostra l'impegno di un'organizzazione per lo sviluppo e il reclutamento , migliorando il brand aziendale.
  • Maggiore agilità e flessibilità: avere accesso a un bacino di candidati qualificati permette alle organizzazioni di adattarsi rapidamente alle opportunità e alle sfide emergenti.
  • Costruzione di relazioni a lungo termine: un coinvolgimento regolare con questi candidati crea un'esperienza positiva, anche se non vengono selezionati immediatamente per un ruolo.

Valuta ed effettua gli aggiustamenti necessari

La valutazione regolare permette alle organizzazioni di individuare aree da migliorare, apportare gli aggiustamenti necessari e allineare la strategia di acquisizione dei talenti alle esigenze in evoluzione dell'azienda. Ecco diversi modi in cui un'organizzazione può valutare la propria strategia di acquisizione di talenti:

  • Indicatori chiave di prestazioni (KPI): stabilisci e monitora KPI specifici relativi al processo di acquisizione dei talenti, come il tempo di riempimento del lavoro, il costo per assunzione, la qualità dell'assunzione e la soddisfazione del candidato. Il monitoraggio regolare di queste metriche fornisce insight sull'efficienza e l'efficacia del processo di reclutamento e aiuta a individuare le aree da migliorare.
  • Feedback dei candidati e sondaggi: raccogli il feedback dai candidati che hanno superato il processo di selezione per comprendere la loro esperienza, la percezione del marchio e la soddisfazione generale, oltre a individuare opportunità per migliorare l'esperienza del candidato.
  • Analisi dei dati e reporting: valuta le prestazioni dei diversi canali di sourcing, la qualità dei candidati reclutati e i tassi di successo delle varie iniziative di reclutamento.
  • Miglioramento continuo dei processi: raccogli feedback da recruiter, responsabili delle assunzioni e altri stakeholder coinvolti nel processo di acquisizione dei talenti per individuare i colli di bottiglia, ottimizzare i workflow e implementare le best practice.
  • Analisi del mercato dei talenti: conduci analisi regolari del mercato dei talenti per comprendere i requisiti emergenti delle competenze, le tendenze del settore, i cambiamenti nel mercato del lavoro e adeguare di conseguenza la strategia di acquisizione dei talenti.
  • Coinvolgimento degli stakeholder interni: coinvolgiti con gli stakeholder interni, tra cui la leadership senior, la gestione delle risorse umane e i responsabili delle assunzioni, per raccogliere insight sull'efficacia della strategia di acquisizione dei talenti.

Fai crescere e trattieni i dipendenti

Sebbene attrarre i migliori talenti sia essenziale, trattenere e far crescere i dipendenti esistenti è altrettanto cruciale per il successo a lungo termine e la sostenibilità di un'organizzazione. Investire nello sviluppo dei dipendenti e creare opportunità di crescita all'interno dell'organizzazione può aumentare la soddisfazione e ridurre i tassi di turnover. Questo fa risparmiare all'organizzazione tempo e risorse legate al reclutamento e alla formazione dei nuovi assunti.

Il miglioramento del coinvolgimento e dell'esperienza dei dipendenti, della pianificazione della successione e della coltivazione di una cultura dell'apprendimento offre diversi benefici, come percorsi di carriera chiari per i dipendenti che aiutano a evitare i vuoti di leadership e contribuiscono alla crescita e alla competitività generale dell'organizzazione. Tutto questo attrae persone in cerca di lavoro interessate ad aziende che danno priorità alla crescita dei dipendenti, all'apprendimento e all'avanzamento di carriera.

Tuttavia, la pietra angolare del successo organizzativo rimane una strategia di acquisizione dei talenti lungimirante che punta tutto sul guidare la crescita, favorire la resilienza e posizionare le aziende per un'eccellenza duratura negli anni a venire.

