Che cos'è l'acquisizione di talenti?

Il processo di acquisizione dei talenti prevede in genere le seguenti fasi:



Analisi della posizione: consiste nel determinare i requisiti della posizione, comprese le responsabilità, le qualifiche e le competenze necessarie.



Reperimento: consiste nel cercare attivamente candidati qualificati utilizzando bacheche di lavoro, ATS, conferenze, eventi di networking, segnalazioni di dipendenti e social media (compresi i social media degli attuali dipendenti, ove possibile).



Screening: esame di candidature e curriculum per scremare i candidati che soddisfano i criteri di lavoro, potrebbero avere le capacità per svolgere bene il lavoro e sono compatibili con la cultura dell'organizzazione. Per restringere ulteriormente la rosa dei candidati, possono essere utilizzati prove scritte, valutazioni delle competenze, controlli dei precedenti personali e test antidroga.



Colloqui: screening telefonici, colloqui preliminari e approfonditi (compresi colloqui comportamentali e situazionali, se pertinenti) per valutare le competenze, le qualifiche e l'idoneità culturale dei candidati.



Selezione: consiste nel determinare il candidato più adatto per il ruolo, valutando il feedback derivante dai processi di screening e colloquio.



Offerta: consiste nell'avanzare un'offerta di lavoro al candidato prescelto, includendo il titolo e la descrizione della posizione, le informazioni sulla retribuzione, la data di inizio, le informazioni sui benefit e altre condizioni pertinenti.



Inserimento: consiste nell'integrare il nuovo assunto nell'organizzazione utilizzando un processo efficace di orientamento e onboarding, fornendogli le informazioni, le risorse e la formazione necessarie per adattarsi senza problemi al suo ruolo e comprenderne le responsabilità, oltre che per conoscere l'organizzazione, la sua missione e i suoi valori.



Gestione delle relazioni con i talenti: consiste nell'estendere la gestione dei talenti oltre la fase di acquisizione, monitorando e supportando l'esperienza dei nuovi membri del team all'interno dell'organizzazione, mantenendo attiva la comunicazione, coinvolgendoli nel loro lavoro e utilizzando gli strumenti di sviluppo dei talenti per incoraggiare l'apprendimento, aumentare le competenze e valutarli per la mobilità interna. Vale inoltre la pena di mantenersi in contatto con i candidati promettenti che non sono stati selezionati, per costruire relazioni positive e aggiungerli alla pipeline di talenti dell'organizzazione.

Sfruttando tecnologia, dati e analytics, si può ottimizzare il processo di acquisizione di talenti per renderlo più efficace ed efficiente. Durante tutto il processo, è importante offrire ai candidati un'esperienza positiva e sostenere i principi di diversità, equità e inclusione per creare un ambiente accogliente ed equo per tutti i candidati.