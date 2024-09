Accelera l'analisi del rischio dei fornitori attraverso insight personalizzati, proattivi e oggettivi, forniti agli esperti del reparto acquisti tramite chat, per contribuire ad aumentare i risparmi, ridurre i tempi e mitigare i rischi. Ask Procurement utilizza il potere dei dati di altissimo livello di Dun & Bradstreet, i dati dei tuoi clienti e la tecnologia di assistente AI leader del settore di IBM, watsonx Orchestrate, per offrire un'esperienza di AI generativa affidabile. Con informazioni su oltre mezzo miliardo di aziende pubbliche e private e dati specifici provenienti dai tuoi sistemi ERP (enterprise resource planning), forniti agli specialisti dell'approvvigionamento nel momento in cui ne hanno più bisogno, Ask Procurement offre un'esperienza senza attriti in grado di accelerare i tuoi processi di approvvigionamento.