Sebbene il 5G utilizzi le stesse frequenze radio delle reti 4G e 3G, ci sono alcune importanti differenze che lo rendono superiore, soprattutto per le aziende che intendono utilizzare questa tecnologia nell'ambito di un progetto di trasformazione digitale.

Velocità e latenza

La velocità del 5G è 10 volte superiore di quella offerta dalle reti 4G e 3G, il che significa che attività come il download di un file di grandi dimensioni o il backup dei dati sul cloud richiederanno meno di un secondo anziché minuti o addirittura ore. La velocità di trasferimento dati del 5G raggiunge i 20 gigabit al secondo (Gbps) mentre la velocità media di download è di 432 megabyte al secondo (Mbps). La velocità di trasmissione dei dati del 5G, con implicazioni in ogni campo, dai giochi per dispositivi mobili agli interventi chirurgici a distanza, è uno dei motivi principali per cui si prevede che questa tecnologia sarà così trasformativa.

La ragione per cui la tecnologia 5G è in grado di garantire velocità così elevate è che ha una latenza, ovvero il tempo necessario ai dati per spostarsi da un punto all'altro, molto più bassa rispetto alle reti precedenti. Mentre le reti 4G fornivano una latenza di circa 200 millisecondi, le reti 5G possono normalmente fornire una latenza di appena un millisecondo.

Ingombro

Un altro importante elemento di differenziazione del 5G è l'utilizzo di trasmettitori più piccoli rispetto alle reti precedenti, che possono essere posizionati in modo discreto su edifici, alberi e altri oggetti comuni. Le celle (o "small cell") nelle reti 5G sono essenzialmente stazioni base che svolgono un ruolo fondamentale nella connessione dell'intera rete. Nella tecnologia 4G, l'equivalente di una piccola cella, nota come macrocella, era più grande e richiedeva una maggiore potenza.

Tassi di errore

Il Modulation and Coding Scheme (MCS) adattivo del 5G, uno schema utilizzato per inviare dati dai dispositivi WiFi, è un miglioramento dell'MCS utilizzato nelle reti 4G e 3G, che rende il suo Block Error Rate (BER) estremamente basso. Nella tecnologia 5G, quando un tasso di errore aumenta fino a un certo livello, il trasmettitore abbassa automaticamente la velocità fino a quando il tasso di errore diminuisce. Questa tecnica sacrifica la velocità a favore della precisione in tempo reale e aiuta a garantire un tasso di errore vicino allo zero sulle reti 5G.

Larghezza di banda

Le reti 5G funzionano su una gamma più ampia di larghezze di banda rispetto alle reti 4G e 3G, incluse quelle a banda bassa, media e alta. Ciò è stato reso possibile espandendo le risorse dello spettro radio dalla specifica inferiore a 3 GHz utilizzata nelle reti precedenti a 100 GHz e oltre. Questa modifica consente al 5G di funzionare su una gamma più ampia di larghezze di banda, ampliando la sua capacità e migliorando la velocità effettiva. In sostanza, questi progressi tecnologici consentono di collegare più dispositivi contemporaneamente su una singola rete o cella e consentono ai dispositivi di inviare e ricevere dati contemporaneamente.