Cos'è il personale mobile?

Le crisi come la pandemia da COVID-19 sottolineano l'importanza di consentire il lavoro mobile quando possibile. La sfida consiste nell'offrire ai lavoratori mobili l'accesso remoto ai software aziendali critici, mantenendo al contempo la collaborazione, la produttività e la sicurezza.

Nella fase di creazione di una forza lavoro su dispositivi mobili, i leader aziendali potrebbero dover considerare diversi aspetti:

Tecnologia



I dipendenti mobili vogliono scegliere i propri dispositivi. Si aspettano che la tecnologia sul posto di lavoro offra un'esperienza utente simile a quella delle app e dei dispositivi del consumatore. Le organizzazioni potrebbero dover definire politiche e processi BYOD (Bring Your Own Device) che regolino un'ampia gamma di software e hardware, inclusi laptop, dispositivi portatili, tablet, smart phone e altro ancora.

Sicurezza dei dati



I dipendenti che utilizzano i propri dispositivi e app per il lavoro possono determinare vulnerabilità di sicurezza. Potrebbero introdurre l'IT ombra, che consiste nell'utilizzo di risorse IT senza l'approvazione o la supervisione richieste, nella rete aziendale. Anche le app e i dispositivi mobili approvati possono causare problemi se i dipendenti accedono a dati sensibili tramite reti Wi-Fi pubbliche non protette.



Monitoraggio di asset e lavoratori



Le aziende monitorano spesso i lavoratori mobili e i loro asset per garantire la conformità e ottimizzare i flussi di lavoro. Ad esempio, le aziende possono avvalersi della localizzazione per mettere in contatto i tecnici sul campo con i lavori più vicini. Tuttavia, i dipendenti potrebbero opporsi al monitoraggio, soprattutto se utilizzano i propri dispositivi.

Creazione o acquisto di app mobili



Lo sviluppo di app mobili personalizzate per più piattaforme può rivelarsi costoso e complesso. D'altra parte, la gestione di applicazioni di più fornitori terzi può rendere difficile una corretta gestione IT. I provider di software come IBM non si limitano allo sviluppo di app mobili ma offrono anche soluzioni integrate per la loro gestione.