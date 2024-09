In genere elaborata dal Chief Information Officer (CIO) e da altri decisori IT di alto livello, la politica BYOD definisce i termini in base ai quali i dispositivi di proprietà dei dipendenti possono essere utilizzati sul lavoro e le politiche di sicurezza che gli utenti finali devono osservare durante l'utilizzo.

Sebbene le specifiche di una policy BYOD varieranno a seconda degli obiettivi della strategia BYOD di un'organizzazione, la maggior parte delle policy relative ai dispositivi definisce alcune variazioni di quanto segue:

Uso accettabile: le politiche BYOD in genere delineano come e quando i dipendenti possono utilizzare i dispositivi personali per attività legate al lavoro. Ad esempio, le linee guida per l'uso accettabile possono includere informazioni sulla connessione sicura alle risorse aziendali tramite una rete privata virtuale (VPN) e un elenco di app di lavoro approvate.

Le politiche di utilizzo accettabile spesso specificano come i dati aziendali sensibili devono essere gestiti, archiviati e trasmessi utilizzando dispositivi di proprietà dei dipendenti. Ove applicabile, le politiche BYOD possono anche includere politiche di conservazione e sicurezza dei dati conformi a normative come l'Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), il Sarbanes-Oxley Act e il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).

Dispositivi consentiti: una politica BYOD può delineare i tipi di dispositivi personali che i dipendenti possono utilizzare per scopi lavorativi e le relative specifiche dei dispositivi, come la versione minima del sistema operativo.

Misure di sicurezza: le politiche BYOD in genere stabiliscono standard di sicurezza per i dispositivi dei dipendenti. Questi possono includere requisiti minimi di password e criteri di autenticazione a due fattori, protocolli per il backup delle informazioni sensibili e procedure da seguire in caso di smarrimento o furto di un dispositivo. Le misure di sicurezza possono anche specificare il software di sicurezza che i dipendenti devono installare sui propri dispositivi, come gli strumenti di Mobile Device Management (MDM) o di Mobile Application Management (MAM). Queste soluzioni di sicurezza BYOD sono illustrate in modo più dettagliato di seguito.

Privacy e autorizzazioni: le politiche BYOD in genere delineano le misure che il reparto IT adotterà per rispettare la privacy dei dipendenti sui propri dispositivi, incluso il modo in cui l'organizzazione manterrà la separazione tra i dati personali dei dipendenti e i dati aziendali. La politica può anche specificare le autorizzazioni specifiche di cui il reparto IT ha bisogno sul dispositivo del dipendente, inclusi alcuni software che potrebbe dover installare e le app che potrebbe dover controllare.

Rimborso: se l'azienda rimborsa i dipendenti per l'utilizzo dei loro dispositivi personali, ad esempio offrendo un compenso per l'acquisto di dispositivi o sovvenzionando piani dati Internet o mobili, una politica BYOD illustrerà come viene gestito il rimborso e gli importi che i dipendenti potrebbero ricevere.

Supporto IT: la politica BYOD può specificare in che misura il reparto IT di un'azienda sarà (o non sarà) disponibile per aiutare i dipendenti a risolvere i problemi dei dispositivi personali rotti o non funzionanti correttamente.

Offboarding: infine, le politiche BYOD in genere delineano i passaggi da seguire se un dipendente lascia l'azienda o annulla l'iscrizione del proprio dispositivo al programma BYOD. Queste procedure di uscita spesso includono piani per la rimozione di dati aziendali sensibili dal dispositivo, la revoca dell'accesso del dispositivo alle risorse di rete e la disattivazione dell'account dell'utente o del dispositivo.