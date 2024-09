L'utilizzo di più strumenti di gestione degli endpoint per gestire e proteggere diversi dispositivi endpoint in diverse ubicazioni genera molto lavoro manuale e ripetitivo per i team di sicurezza e IT e aumenta l'opportunità di incoerenze, configurazioni errate ed errori che possono lasciare gli endpoint e la rete vulnerabili ad attacchi. UEM riduce notevolmente il lavoro e il rischio creando un unico dashboard centrale in cui gli amministratori IT e i team di sicurezza possono visualizzare, gestire e proteggere ogni dispositivo endpoint connesso alla rete aziendale.

Gli strumenti UEM funzionano su tutti i sistemi operativi per PC e dispositivi mobili, compresi Apple iOS e MacOS, Google ChromeOS e Android, Linux e Microsoft Windows. (Alcune soluzioni supportano anche i sistemi operativi per dispositivi mobili Blackberry OS e Windows Phone). Molte soluzioni UEM supportano anche stampanti ed altri dispositivi IoT per gli utenti finali, smartwatch e altri strumenti indossabili, cuffie per la realtà virtuale, assistenti virtuali - tutto quanto un dipendente o un business partner potrebbero utilizzare per connettersi alla rete e svolgere il loro lavoro.

UEM rileva tutti i dispositivi sulla rete indipendentemente dal tipo di connessione, dalla frequenza con cui si connettono e dall'ubicazione da cui si connettono. Può anche rilevare in tempo reale i dispositivi connessi di cui gli amministratori e i team di sicurezza non sono a conoscenza.

Da questo dashboard centrale, gli amministratori possono eseguire o automatizzare attività critiche di gestione e sicurezza per uno o tutti i dispositivi, comprese le seguenti:

Registrazione e provisioning dei dispositivi: per ridurre il carico amministrativo di BYOD, le soluzioni UEM forniscono un portale in cui gli utenti possono eseguire in maniera autonoma la registrazione e fare in modo che il provisioning dei loro dispositivi venga eseguito automaticamente. UEM implementa inoltre in modo automatico la registrazione e il provisioning per qualsiasi dispositivo nuovo o sconosciuto che provi a connettersi alla rete.





Applicazione e implementazione di politiche di sicurezza: gli amministratori possono specificare l'autenticazione a più fattori, la lunghezza e la complessità delle password, i rinnovi delle password, i metodi di crittografia dei dati e molto altro ancora. Consentendo agli amministratori di fornire politiche coerenti su tutti i dispositivi con un unico strumento, UEM riduce notevolmente il lavoro manuale per i reparti IT e il personale di sicurezza.





Esecuzione del push di patch e aggiornamenti: UEM può eseguire la scansione degli endpoint per rilevare eventuali vulnerabilità nel software, firmware o sistema operativo ed eseguire automaticamente il push di patch dove necessario.





Controllo di app e applicazioni: i datori di lavoro possono approvare o vietare l'utilizzo di specifiche app o applicazioni e impedire l'accesso ai dati aziendali ad app o applicazioni non autorizzate. Molti strumenti UEM consentono la creazione di un app store in cui gli utenti possono scaricare, installare e aggiornare periodicamente applicazioni desktop e app approvate dall'azienda.





Isolamento dei dati aziendali e personali: questo protegge i dati aziendali e personali e fornisce l'esperienza utente ottimale per BYOD.





Mantenimento di soluzioni di sicurezza degli endpoint aggiornate: gli amministratori possono installare le definizioni antivirus più recenti sui dispositivi, aggiornare i filtri web con i siti web inseriti in elenchi di elementi indesiderati (blacklist) o in elenchi di elementi consentiti (whitelist) e anche mettere a punto i firewall per respingere le minacce più recenti.





Protezione delle connessioni: UEM consente agli amministratori di specificare il tipo di connessione, ad es. WiFi, VPN e altre, in base al dispositivo, all'utente o anche all'applicazione.





Identificazione e correzione delle minacce: eseguendo l'integrazione con UEBA, EDR (endpoint detection and response) e altre tecnologie di sicurezza, UEM può contribuire a identificare i comportamenti anomali dei dispositivi che indicano minacce correnti o potenziali.





eseguendo l'integrazione con UEBA, EDR (endpoint detection and response) e altre tecnologie di sicurezza, UEM può contribuire a identificare i comportamenti anomali dei dispositivi che indicano minacce correnti o potenziali. Cancellazione dei dati e/o blocco dei dispositivi smarriti, rubati o che hanno raggiunto la fine del ciclo di vita: come ultima linea di difesa, UEM consente agli amministratori o ai team di sicurezza di individuare, cancellare i dati, bloccare e/o reimpostare dispositivi smarriti, rubati o ritirati per evitare un accesso non autorizzato alla rete e per impedire che i dati sensibili sul dispositivo finiscano nelle mani sbagliate. Può anche reimpostare dispositivi dismessi per un uso personale continuato.

La conclusione è che, per queste e altre attività, l'approccio omnicomprensivo di UEM consente ai reparti di sicurezza e IT di ignorare le distinzioni tra dispositivo onsite e offsite, dispositivi mobili e desktop, sistemi operativi Windows, Mac, Chrome o Linux, e concentrarsi semplicemente sulla gestione dei dispositivi e della sicurezza.